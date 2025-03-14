Радию Хабирову и Ивану Куликову показали продукцию технопарков Башкирии

«Мы признательны за государственную поддержку, что позволяет нашей мебельной фабрике “Корона” уверенно двигаться вперёд. В этом году мы отмечаем важный юбилей — 20 лет с момента основания. За два десятилетия мы не только значительно расширили производственные мощности, но и обновили ассортимент, предлагая нашим покупателям качественную мебель: кровати, матрасы и тумбы в различных стилях и ценовых категориях. Сегодня мы развиваем первый в России мебельный кластер. В него уже входит 15 предприятий», — отметил генеральный директор туймазинской компании «Корона» Рамиль Мамлеев.