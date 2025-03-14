Радию Хабирову и Ивану Куликову показали продукцию технопарков Башкирии

Перед началом осмотра генеральный директор АО «Региональный фонд» Рустем Афзалов презентовал возможности технопарка «Зубово». Его специализация — инновационное промышленное производство. Площадь технопарка составляет 77,9 га. Он находится в непосредственной близости от столицы региона — до центра Уфы можно доехать за 10 минут. Рядом расположены все основные транспортные узлы. На территории технопарка есть вся необходимая инфраструктура «под ключ»: удобные подъездные пути и парковки, современные инженерные сети. Особое внимание уделено экологическим аспектам: действуют современные очистные сооружения. Технопарк предоставляет своим резидентам и земельные участки под строительство производственных площадок, а также готовые производственные корпуса и офисные помещения.
На сегодняшний день занято больше 30% площадей земельных участков, больше 20% зарезервированы будущими резидентами, свободные площадки составляют 46%.
В «Зубово» уже успешно работают две высокотехнологичные производственные компании — DoorHan и «ЭлКом». Также подписаны соглашения с НТЦ «Геомеханика» и ООО «Башкирский центр инженерных систем». «Геомеханика» осуществляет научную и конструкторскую деятельность, производит высокотехнологичное оборудование для нефтегазовой промышленности. БЦИС занимается проектированием и строительством наружных коммунальных сетей, изготовлением металлокаркасов.
В рамках первого заседания Совета по развитию промышленности РБ будет подписано соглашение с ООО «КСТ энерго инжиниринг» — разработчиком технологических решений для предприятий нефтяной, транспортной отраслей, инфраструктурного развития. В технопарке «Зубово» особое внимание уделяется научно-образовательной деятельности и в планах стать индустриальным партнером Евразийского НОЦ мирового уровня. Есть идея создать в «Зубово» презентационное пространство — зону для демонстрации достижений промышленности Башкортостана. Она должна наглядно показывать возможности и преимущества работы в Башкортостане в целом и на территориях технопарков в частности.
Заместитель министра промышленности и торговли России отметил, что технопарк должен активно сотрудничать с Ассоциацией кластеров, технопарков и ОЭЗ России, чтобы получать федеральную поддержку.
Заместитель премьер-министра — министр промышленности, энергетики и инноваций Башкортостана Александр Шельдяев во время осмотра выставки пояснил, что за последние 5 лет в республике появилось 7 новых индустриальных парков, теперь их у нас 12. Число технопарков увеличилось до 19. Всего в этих парках работают порядка 170 резидентов, которые вложили более 45 млрд рублей, создали более 32 тыс. рабочих мест.
Руководителю республики и заместителю министра промышленности и торговли России продемонстрировали электродвигатели для беспилотников, которые начали выпускать в Уфе. Производственные мощности научно-производственного объединения позволяют выпускать до 60 тысяч электродвигателей в месяц.
Генеральный директор индустриального парка ООО «ПромЦентр» Павел Васильев рассказал, что общая площадь комплекса зданий и сооружений составляет более 76 тысяч кв. метров с благоустроенными производственными, складскими, торговыми и офисными помещениями. Здесь работают 13 предприятий, а 87 организаций арендуют площади. Резиденты «ПромЦентра» создали в общей сложности 1,6 тыс. рабочих мест.
На выставке свою продукцию презентовали республиканские производители реабилитационного оборудования для людей с ограниченными возможностями здоровья. Представители компании «Орто-Инновации Уфа» отметили, что благодаря республиканской программе поддержки предприятий, работающих в их отрасли, они смогли получить государственные субсидии на закуп части оборудования, сырья, материалов, программного обеспечения и комплектующих. Это позволило им реализовать новые инвестпроекты.
Председатель Совета директоров АО «БЭСК», президент холдинга «ERSO» Сергей Гурин рассказал, что Уфимский трансформаторный завод сегодня является надежным партнёром электросетевого комплекса Башкортостана и России. На предприятии полностью ушли от импорта. На 90% трансформаторы состоят из российских комплектующих. Есть собственное конструкторское бюро. Силовые трансформаторы поставляются во многие регионы страны.
«Мы признательны за государственную поддержку, что позволяет нашей мебельной фабрике “Корона” уверенно двигаться вперёд. В этом году мы отмечаем важный юбилей — 20 лет с момента основания. За два десятилетия мы не только значительно расширили производственные мощности, но и обновили ассортимент, предлагая нашим покупателям качественную мебель: кровати, матрасы и тумбы в различных стилях и ценовых категориях. Сегодня мы развиваем первый в России мебельный кластер. В него уже входит 15 предприятий», — отметил генеральный директор туймазинской компании «Корона» Рамиль Мамлеев.
Радий Хабиров и Иван Куликов также осмотрели детские игрушки, которые производятся в Башкортостане. Напомним, что в кластер производителей детских товаров и игрушек вошли 8 предприятий Башкортостана, одно из Донецкой Народной Республики, включенное в федеральный реестр. Его участники ориентированы на импортозамещение: они выпускают развивающие игрушки и школьную форму.
«Мы рынок технопарков еще не заполнили. Потребность есть. Например, в технопарке “Зубово” мы развиваем сложное высокотехнологичное производство. Будем дальше строить, пользоваться мерами поддержки по линии Минпрома Российской Федерации», — отметил Радий Хабиров, во время общения с журналистом ИА «Башинформ».