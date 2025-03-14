Лукашенко назвал условие, при котором Россия никогда не потеряет Белоруссию

«Беларусь Россия никогда не потеряет, если она почувствует душу этого народа, белорусского народа, а я знаю, я же начал с людей старшего возраста, они это хорошо чувствуют, они знают, мы жили в одном государстве», — сказал Лукашенко, выступая в Совете Федерации РФ.