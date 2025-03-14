Коваленко: все изменения и дополнения в Конституции нашли реализацию в правовых документах

"Конституция — это правовая основа белорусской государственности. Каждое слово, которое закреплено в этом документе, находит свое развитие и реализацию в законах, кодексах, правовых актах. А те изменения, которые были внесены на республиканском референдуме 2022 года, пошли в жизнь, начали применятся, — сказал министр юстиции Евгений Коваленко.
Евгений Коваленко акцентировал внимание на том, что было принято значительное количество правовых документов. «В частности, такие знаковые, как законы “Об основах гражданского общества”, “О Всебелорусском народном собрании”. Был юридически закреплен статус ВНС, это высший орган народовластия. В нем есть представительство, как органов власти и местного самоуправления, так и представители гражданского общества, — отметил министр.
Чуприс: сегодня мы наблюдаем высокий уровень правосознания белорусского народа Мицкевич об обновленной Конституции: изменения полностью соответствуют требованиям времени Юридически точные и содержательно выверенные. Зампредседателя КС об обновленных нормах Конституции.
«Все те изменения в Конституцию — это реакция развивающегося государства на события, которые происходят в мире, стране и обществе. И эти изменения дают оценку происходящему вокруг нашей страны. В частности, придается еще большая значимость вопросам сохранения исторической правды, памяти о подвиге белорусского народа в Великой Отечественной войны», — заключил Евгений Коваленко.