Коваленко: все изменения и дополнения в Конституции нашли реализацию в правовых документах

"Конституция — это правовая основа белорусской государственности. Каждое слово, которое закреплено в этом документе, находит свое развитие и реализацию в законах, кодексах, правовых актах. А те изменения, которые были внесены на республиканском референдуме 2022 года, пошли в жизнь, начали применятся, — сказал министр юстиции Евгений Коваленко.