Лукашенко обозначил тему выступления в Совете Федерации: строительство Союзного государства

«Наша встреча еще и символична. 25 лет назад накануне подписания Договора о создании Союзного государства, 27 октября 1999 года, я побывал в Государственной думе и высказал свою позицию по поводу этого подписания. Тогда депутаты очень горячо поддержали нашу работу с первым Президентом России. Помню хорошо, как тогда я, еще “зеленый” Президент, убеждал ваших коллег — опытных парламентариев, людей советской закалки — в необходимости более глубокой интеграции наших стран. Было совсем не просто. Мнения по поводу данной идеи в политических кругах как у вас, так и у нас были различные, — сказал Президент. — Это все еще было время иллюзий и моды на сугубо “национальные квартиры”, свободную рыночную экономику, либеральные ценности, западные принципы построения общества».