Лукашенко обозначил тему выступления в Совете Федерации: строительство Союзного государства

Российские сенаторы встретили главу государства овациями. «Спасибо вам большое! — поблагодарил он парламентариев. — Очень приятно быть в этом зале. Очень внимательно наблюдаем мы в Беларуси за работой сената Российской Федерации. Приятно слышать про ваши добрые дела. Но мне еще приятно с вами встречаться».
Глава государства отметил особенность нынешней встречи: «Здесь очень много людей, которые не просто помнят нашу историю, но и делали эту историю. Это мы с вами. И отсюда, чего тут скрывать, мы люди взрослые, убеленные сединой. Уже не те, что были 30−40 лет тому назад. Но мы самые опытные люди. Это нас и отличает сегодня на этой встрече».
«Мы этот путь пройдем достойно», — подчеркнул глава государства.
«Наша встреча еще и символична. 25 лет назад накануне подписания Договора о создании Союзного государства, 27 октября 1999 года, я побывал в Государственной думе и высказал свою позицию по поводу этого подписания. Тогда депутаты очень горячо поддержали нашу работу с первым Президентом России. Помню хорошо, как тогда я, еще “зеленый” Президент, убеждал ваших коллег — опытных парламентариев, людей советской закалки — в необходимости более глубокой интеграции наших стран. Было совсем не просто. Мнения по поводу данной идеи в политических кругах как у вас, так и у нас были различные, — сказал Президент. — Это все еще было время иллюзий и моды на сугубо “национальные квартиры”, свободную рыночную экономику, либеральные ценности, западные принципы построения общества».
«Наши страны сполна ощутили пресловутые демократию и свободный рынок. Мы увидели, что дружеской поддержки от Запада ожидать не стоит. Скорее, при любом удобном случае поставят подножку и предадут не задумываясь, — сказал глава государства. — Пока мы пытались встать на ноги, собрать по частям разрушенные связи, хоть как-то слепить бюджет, накормить народ, наши западные “партнеры” времени даром не теряли. И в 1999 году прошла очередная волна расширения НАТО, которое после вступления в него Чехии, Польши и Венгрии вплотную приблизилось к нашим границам».
А натовские бомбардировки Югославии, отметил Александр Лукашенко, окончательно убедили всех как в истинных целях Альянса, так и в том, что декларируемые Западом принципы мирного сосуществования и международное право в действительности больше ничего не способны гарантировать.
Не создавала надежных опор и внутренняя ситуация — кризис в экономике и обществе, чехарда с переделом государственной собственности и повальная коррупция. «Мы поняли, что рассчитывать надо только на себя. Сама жизнь подтолкнула всех нас к более решительным шагам по сближению, формированию совместных гарантий экономической и военной безопасности, — заявил белорусский лидер. — Вместе с первым Президентом России Борисом Николаевичем Ельциным, я ему за это очень благодарен, при поддержке народов наших стран мы приняли единственно правильное решение — о создании Союзного государства. Отбросили все опасения, кто кого может поглотить, кто кем будет управлять, кто и что получит в итоге».
Александр Лукашенко обратил внимание, что востребованность Беларуси для России показала и ситуация с санкциями. Например, в сфере микроэлектроники — отрасль, которую в Беларуси сохранили и развили еще со времен Советского Союза.
Он подчеркнул, что жизнь расставила все точки над i. «В нашей стране нет никакой русофобии, сохраняется уважительное отношение к общей истории, религии, традициям. Много лет назад я сказал, что Беларусь никогда не позволит нанести удар в спину своему старшему брату — русскому человеку. Не изменяем мы этому обещанию и сегодня, надежно защищая и оберегая наш союз», — заявил Александр Лукашенко.
Экономическое сотрудничество белорусский лидер назвал основой и привел некоторые показатели за последние 25 лет. За этот период объем ВВП в номинальном выражении в Беларуси вырос более чем в 6 раз, в России — в 10 раз; объем ВВП на душу населения в Беларуси вырос почти в 7 раз, в России — в 11 раз; торговый оборот вырос в 7 раз и в прошлом году составил почти $60 млрд. При этом, несмотря на сложнейшую внешнюю конъюнктуру, рекордные показатели достигнуты в последние три года — с 2022 по 2024-й.
«Самое главное — существенно выросли реальные доходы граждан, улучшилось качество их жизни. Значит, этот союз выгоден в первую очередь нашим людям», — подчеркнул белорусский лидер.
Вместе с тем Александр Лукашенко подчеркнул, что есть еще немало проблем, которые необходимо решать, и стороны полны решимости сделать это.
Вопрос строительства Союзного государства Александр Лукашенко назвал очень важным для двусторонних отношений.
Он отметил, что прошедшие в Беларуси выборы показали выбор народа о том, в каком направлении ориентируется страна. «Голосование за действующую власть, за действующего Президента как раз дает ответ на этот вопрос, с кем мы и куда», — подчеркнул Александр Лукашенко.
«Беларусь Россия никогда не потеряет, если почувствует душу этого народа — белорусского народа. Если будет так, то Беларусь, как сегодня в трудные времена, будет вместе с россиянами, Российской Федерацией. И не надо тут ничего выдумывать, — заверил Президент. — По-другому быть не должно. Мы самые близкие, это проверено временем и доказано реальными делами».
«У меня есть возможность представителям российских регионов сказать огромнейшее спасибо за то, что в свое время (были у нас не лучшие времена, по-всякому было) мы сделали ставку в Беларуси на работу с регионами (России. — Прим. БЕЛТА). И благодаря вам мы сохранили наше единство. Если бы вы тогда не поддержали белорусские устремления, у нас бы не было сегодня таких отношений. И трудно сегодня было бы говорить, где бы была наша Беларусь», — подчеркнул белорусский лидер.
«Мы не дрейфуем ни в одну сторону, ни в другую. Хотя нередко отдельные политики, эксперты и журналисты позволяют себе такие обвинения. Беларусь всегда проводила и проводит многовекторную (или, как сейчас модно говорить, многополярную) внешнюю политику. Чем это отличается от России? Ничем. Это объяснимо ввиду нашего географического положения и открытости экономики», — сказал глава государства.
«Если честно, санкции даже пошли нам на пользу. И России тоже. И этим мы окончательно загнали в тупик их, авторов этих санкций. Негатива море, но они нас подстегнули. Буквально за три года мы построили контуры промышленного и технологического суверенитета на десятилетия вперед. Мы поняли, что нам надо», — заявил белорусский лидер.
«Мы договорились с Президентом России, что мы обязательно лично приедем на этот форум», — сказал глава государства.
Александр Лукашенко уверен, что под руководством спикеров верхних палат парламентов Натальи Кочановой и Валентины Матвиенко в нынешнем году Форум регионов Беларуси и России в Нижнем Новгороде соберет большое количество участников и гостей.
«Сегодня мы, президенты и правительства, прислушиваемся и реализуем предложения и проекты руководителей на местах. Маховик всестороннего взаимодействия с регионами у нас раскручен в полной мере. Процесс разноскоростной, и где-то хотелось бы поднажать. Но мяч не на нашей стороне, Беларусь для России открыта, несмотря на разные потенциалы», — отметил глава государства.
«Мы с Президентом России договорились вместе защищать наше общее Отечество, — подчеркнул Александр Лукашенко. — В нашем арсенале Региональная группировка войск Беларуси и России и Единая региональная система ПВО. Нам передано тактическое ядерное оружие, скоро на вооружение белорусской армии поступят новейшие комплексы гиперзвукового оружия “Орешник”. По словам главы государства, в Беларуси изготавливаются некоторые составляющие для “Орешника” и к концу года планируется завершить изготовление пусковых установок. А далее совместно с российской стороной предстоит определиться с местом размещения.
По его словам, суть реализуемой модели Союзного государства заключается в углубленной интеграции, стремлении к созданию единого экономического пространства с сохранением политического суверенитета каждой страны.
«Рад, что, наконец, мы пришли к общему пониманию, что без построения рабочего базиса экономики — объединенных рынков первичных энергоресурсов — не может быть эффективного движения вперед в вопросах дальнейшей интеграции», — сказал Александр Лукашенко.
Александр Лукашенко привел в пример процесс расширения НАТО, который начался еще в 90-е годы. Тогда они с первым Президентом России Борисом Ельциным обсуждали «эти все их телодвижения», возмущались, но сделать ничего было нельзя. «Как нынешний Президент России говорит, нас обманули», — отметил глава государства.
«Очень актуально. Вот сейчас все время ставится вопрос: “А как будет, а что? Вот, там американцы, украинцы, прочие…” Я даже это слово не говорю о том, что нас могут обмануть в следующий раз. Я говорю: вокруг пальца уже нас никто не обведет. Потому что мы знаем, чего мы хотим. И мы твердо, вчера в очередной раз договорились с Президентом России, должны стоять на своем. Разумно. Мы за мир, мы против всякой войны и так далее. Но мы должны видеть свои интересы», — заявил белорусский лидер.
Он упомянул о разного рода заявлениях нынешнего Президента США Дональда Трампа. «Ни в коем случае не критикую его, как некоторые после вчерашних наших встреч говорят. Ни в коем случае. Мы поддерживали избрание этого Президента и в России, и в Беларуси», — отметил белорусский лидер.
Глава государства обратил внимание, что пока, по его мнению, от США не выдвинули конкретных предложений, а скорее зондируют ситуацию с разных сторон. В этой связи Александр Лукашенко считает правильным спокойно ждать, пока появится какая-то конкретика. Именно так и поступает сейчас российское руководство. «Работаем на прием, как чекисты говорят. Потом ответим», — заметил белорусский лидер.