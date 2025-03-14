Каллас заявила о готовности ЕС ответить США в торговой войне

Об этом она рассказала в интервью агентству Bloomberg.
«Мы сохраняем хладнокровие и, конечно, мы готовы действовать и защищать наши интересы тогда, когда нам это нужно», — сказала Каллас.
Представитель ЕС также подчеркнула, что торговые войны могут привести к росту инфляции и негативно сказаться на потребителях.
Ее комментарий прозвучал после того, как президент США Дональд Трамп пригрозил ввести новые тарифы на европейские товары.
13 марта Трамп заявил, что США введут 200-процентные пошлины на вино, шампанское и другие алкогольные напитки из стран Евросоюза, если Брюссель не пересмотрит решение об увеличении тарифов на американский бурбон.
ЕС ранее объявил о планах с апреля повысить пошлины на ряд товаров из США, включая виски. Этот шаг стал ответом на введенные ранее Вашингтоном торговые ограничения на европейские сталь и алюминий.
Торговые войны между США и ЕС начались еще в первый президентский срок Трампа. После возвращения в Белый дом Трамп продолжил ужесточение торговой политики, в том числе в отношении Канады, Мексики и Китая.