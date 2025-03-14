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В Белоруссии отсутствует русофобия, заявил Лукашенко

МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в республике нет русофобии и так будет всегда.

Источник: РИА Новости

«В нашей стране нет никакой русофобии, сохраняется уважительное отношение к общей истории, религии, традициям. Я, может быть, в обиду россиянам часто говорю, что россиянам в Белоруссии живется не хуже, чем в самой России. И те гости, которые к нам приезжают, чувствуют себя не хуже, чем в РФ. Так будет всегда. И результаты прошедших выборов ясно об этом говорят», — сказал Лукашенко, выступая в Совете Федерации.