Лукашенко ответил «горячим головам», которые до сих пор язвительно говорят о союзе Беларуси и России

Он подчеркнул, что жизнь расставила все точки над i. «В нашей стране нет никакой русофобии, сохраняется уважительное отношение к общей истории, религии, традициям. Много лет назад я сказал, что Беларусь никогда не позволит нанести удар в спину своему старшему брату — русскому человеку. Не изменяем мы этому обещанию и сегодня, надежно защищая и оберегая наш союз», — заявил Александр Лукашенко.