Лукашенко ответил «горячим головам», которые до сих пор язвительно говорят о союзе Беларуси и России

«Думаю, что сегодня уже никого не нужно убеждать в правильности сделанного выбора. Хотя периодически появляются еще какие-то горячие головы, плодят нарративы о несбалансированности выгод, иждивенчестве Минска, необходимости вхождения Беларуси в состав России, язвительно говорят о нашем союзе, — сказал глава государства. — Но если 25 лет не хватило оценить достоинства реализуемой модели интеграции двух суверенных государств, то грош цена подобным так называемым мозговым центрам и экспертам».
Александр Лукашенко обратил внимание, что востребованность Беларуси для России показала и ситуация с санкциями. Например, в сфере микроэлектроники — отрасль, которую в Беларуси сохранили и развили еще со времен Советского Союза.
Он подчеркнул, что жизнь расставила все точки над i. «В нашей стране нет никакой русофобии, сохраняется уважительное отношение к общей истории, религии, традициям. Много лет назад я сказал, что Беларусь никогда не позволит нанести удар в спину своему старшему брату — русскому человеку. Не изменяем мы этому обещанию и сегодня, надежно защищая и оберегая наш союз», — заявил Александр Лукашенко.