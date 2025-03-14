Лукашенко на конкретных цифрах объяснил, чем выгоден людям союз Беларуси и России

Экономическое сотрудничество белорусский лидер назвал основой и привел некоторые показатели за последние 25 лет. За этот период объем ВВП в номинальном выражении в Беларуси вырос более чем в 6 раз, в России — в 10 раз; объем ВВП на душу населения в Беларуси вырос почти в 7 раз, в России — в 11 раз; торговый оборот вырос в 7 раз и в прошлом году составил почти $60 млрд. При этом, несмотря на сложнейшую внешнюю конъюнктуру, рекордные показатели достигнуты в последние три года — с 2022 по 2024-й.
«Самое главное — существенно выросли реальные доходы граждан, улучшилось качество их жизни. Значит, этот союз выгоден в первую очередь нашим людям», — подчеркнул белорусский лидер.
Вместе с тем Александр Лукашенко отметил, что есть еще немало проблем, которые необходимо решать, и стороны полны решимости сделать это.
Глава государства обратил внимание, что в российских СМИ обычно весьма скромно упоминают или не говорят вовсе о том, что благодаря поддерживаемым с Беларусью кооперационным связям более 3 млн россиян имеют постоянный источник доходов. Это десятки тысяч предприятий, широкий спектр выпускаемой продукции и оказываемых услуг.
Невзирая на разный масштаб экономик, многие апробированные подходы к поддержке предприятий, защите рынка и инвестиций стороны гармонизируют и синхронизируют. «Задача неизменна, как и 25 лет назад, — обеспечить реализацию единой промышленной, технологической и научно-технической политики», — заявил глава государства.
Он констатировал, что в России, судя по последним решениям, востребован белорусский опыт в области планирования, а также государственно-частного партнерства. «Но надо еще больше делать, с моей точки зрения. Нам надо научиться мобилизовываться. Если в Беларуси за неделю можно мобилизоваться, то в России на это потребуется не одна неделя. Но этому надо научиться. Особенно это актуально сейчас», — подчеркнул белорусский лидер.
При этом, заметил он, здесь нет никаких противоречий со сторонниками либеральных или рыночных подходов, особенно если они способствуют этой мобилизации.
Беларусь, в свою очередь, заимствует у России подходы к созданию цифровых технологий, построенных на их основе государственных сервисов, электронных платформ. «Мы тоже немало в этом плане сделали. В России думали еще об IT в то время, как мы создали Парк высоких технологий», — рассказал Александр Лукашенко. Но ошибкой было то, что там не создавалось конечного продукта для нужд Беларуси или России, а работали по заказам высокотехнологичных западных компаний.
Что касается в целом IT-технологий и темы искусственного интеллекта, что сейчас особенно на слуху, Александр Лукашенко высказал позицию, что этим, конечно, надо заниматься, но забегать слишком далеко вперед нельзя. Так, чтобы общество вообще не понимало и не воспринимало этих шагов. «Да, надо на полшага, на шаг идти впереди. Наша общая история этому учит», — отметил он.
Сотрудничество в области микроэлектроники и производства компонентной базы вносит весомый вклад в работу таких российских гигантов, как «Роскосмос», «Росатом», «Ростех», «Алмаз-Антей».
«Нам удалось сохранить, а по ряду позиций и восстановить сложившееся в советские времена межотраслевое сотрудничество и промышленную кооперацию», — отметил Александр Лукашенко.