Лукашенко на конкретных цифрах объяснил, чем выгоден людям союз Беларуси и России

Он констатировал, что в России, судя по последним решениям, востребован белорусский опыт в области планирования, а также государственно-частного партнерства. «Но надо еще больше делать, с моей точки зрения. Нам надо научиться мобилизовываться. Если в Беларуси за неделю можно мобилизоваться, то в России на это потребуется не одна неделя. Но этому надо научиться. Особенно это актуально сейчас», — подчеркнул белорусский лидер.

При этом, заметил он, здесь нет никаких противоречий со сторонниками либеральных или рыночных подходов, особенно если они способствуют этой мобилизации.