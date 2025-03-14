МИД России отменил рекомендации не ездить в Абхазию

«Россияне, желающие съездить в Абхазию, могут приступить к реализации своих планов. При этом сохраняют актуальность стандартные правила для граждан, выезжающих на отдых, включая соблюдение осторожности в темное время суток и в потенциально опасных местах, а также уважение к местным обычаям и традициям», — говорится в заявлении.