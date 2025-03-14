МИД России отменил рекомендации не ездить в Абхазию

«Россияне, желающие съездить в Абхазию, могут приступить к реализации своих планов. При этом сохраняют актуальность стандартные правила для граждан, выезжающих на отдых, включая соблюдение осторожности в темное время суток и в потенциально опасных местах, а также уважение к местным обычаям и традициям», — говорится в заявлении.
Правоохранительные органы двух стран постоянно контактируют по вопросам правопорядка и безопасности туристов, добавили в дипломатическом ведомстве.
МИД рекомендовал россиянам отказаться от поездок в Абхазию 15 ноября 2024 года на фоне протестов в стране. Представитель МИДа Мария Захарова тогда обвинила оппозицию в эскалации конфликта и выходе за рамки правового поля.
Протесты в Абхазии начались 11 ноября прошлого года из-за планов правительства ратифицировать инвестиционное соглашение с Россией, которое, как утверждала оппозиция, лишило бы республику экономического суверенитета. 15 ноября протестующие проникли на территорию комплекса правительственных зданий, а к призывам отказаться от соглашения прибавилось требование об отставке экс-президента страны Аслана Бжании. Он согласился с требованиями покинуть пост. По итогам досрочных выборов главой государства был избран бывший вице-президент Абхазии Бадра Гунба.