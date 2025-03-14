Никто не обведет вокруг пальца Россию и Белоруссию, заявил Лукашенко

«Как нынешний президент России Владимир Владимирович говорит:» Нас обманули«. Знаете очень актуально, сейчас ставится вопрос: А как будет, а что вот там американцы, украинцы, я даже это слово не говорю о том, что нас могут обмануть в следующий раз. Вокруг пальца нас уже никто не обведет, потому что мы знаем, чего мы хотим, и мы твердо вчера в очередной раз договорились с президентом России, что мы должны стоять на своем», — заключил Лукашенко.