Никто не обведет вокруг пальца Россию и Белоруссию, заявил Лукашенко

«Пока мы пытались встать на ноги, собрать по частям разрушенные связи, хоть как-то слепить бюджет, накормить народ, наши западные партнеры времени даром не теряли, и в 1999 году прошла очередная волна расширения НАТО, которая после вступления в него Чехии, Польши и Венгрии вплотную приблизилась к нашим границам», — сказал он в ходе выступления в Совете Федерации.
Белорусский лидер добавил, что помнит, как обсуждал с Борисом Ельциным расширение НАТО, отметив, что оба лидера «крепко возмущались», но сделать ничего не могли.
«Как нынешний президент России Владимир Владимирович говорит:» Нас обманули«. Знаете очень актуально, сейчас ставится вопрос: А как будет, а что вот там американцы, украинцы, я даже это слово не говорю о том, что нас могут обмануть в следующий раз. Вокруг пальца нас уже никто не обведет, потому что мы знаем, чего мы хотим, и мы твердо вчера в очередной раз договорились с президентом России, что мы должны стоять на своем», — заключил Лукашенко.
Президент России Владимир Путин ранее сообщил, что в пятницу у Лукашенко будет насыщенный рабочий день в Москве, в том числе ему предстоит выступление в Совете Федерации.
Белорусский лидер 13 марта прибыл с визитом в Москву. Сначала состоялись часовые переговоры президентов России и Белоруссии в формате тет-а-тет, а затем началась встреча в расширенном составе.