Лукашенко: Беларусь и Россия окончательно загнали в тупик авторов санкций

Один из примеров — самолетостроение: «Мы сейчас увидели те дыры, которых не видели раньше. Покупали “Боинги”, “Эйрбасы”, еще что-то. А самую передовую авиационную промышленность мы ни во что не ставили. Когда эти исчезли, мы поняли, что нам надо возвращаться. Сложно. Непросто».
Александр Лукашенко отметил, что в Союзном государстве реализуются перспективные импортозамещающие инвестиционные проекты. Их выполнение позволяет обеспечивать замещение критического импорта, выпуск высокотехнологичной продукции. На белорусском БЕЛАЗе выпущен 45-тонный самосвал с двигателем российского производства. Затраты на топливо сократились в 2 раза, а выбросы в атмосферу — в 10 раз. Сейчас ведутся совместные работы по выпуску 90-тонного газомоторного самосвала.
«В проекте “Союзный станок” название говорит само за себя. Мы создаем станки из комплектующих, произведенных исключительно в Беларуси и России. Компетенции предприятий распределены, первая партия получила хорошие отзывы, есть спрос, — отметил Александр Лукашенко. — В советские времена Беларусь была центром станкостроения. Мы эти все предприятия сохранили. И сегодня благодаря российским инвестициям мы создаем станки. Мы быстро смогли мобилизоваться и подняться».
Запущен также амбициозный проект по созданию совместного легкомоторного самолета. «Он в Беларуси будет совсем скоро. Для нас авиастроение — новая отрасль экономики», — заявил Президент.