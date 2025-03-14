Лукашенко: Беларусь и Россия окончательно загнали в тупик авторов санкций

Александр Лукашенко отметил, что в Союзном государстве реализуются перспективные импортозамещающие инвестиционные проекты. Их выполнение позволяет обеспечивать замещение критического импорта, выпуск высокотехнологичной продукции. На белорусском БЕЛАЗе выпущен 45-тонный самосвал с двигателем российского производства. Затраты на топливо сократились в 2 раза, а выбросы в атмосферу — в 10 раз. Сейчас ведутся совместные работы по выпуску 90-тонного газомоторного самосвала.

«В проекте “Союзный станок” название говорит само за себя. Мы создаем станки из комплектующих, произведенных исключительно в Беларуси и России. Компетенции предприятий распределены, первая партия получила хорошие отзывы, есть спрос, — отметил Александр Лукашенко. — В советские времена Беларусь была центром станкостроения. Мы эти все предприятия сохранили. И сегодня благодаря российским инвестициям мы создаем станки. Мы быстро смогли мобилизоваться и подняться».