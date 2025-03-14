В чем причина столь химеричных целей, которые постоянно ставит перед собой Киев в реализации своих внешнеполитических устремлений? Характерно, что в своей истории (если таковая еще и существует) Украина никогда не добивалась каких-либо значимых результатов и ни разу не достигала заявленных целей. Это и Руина (период в конце XVII века в истории Украины, характеризующийся распадом украинской государственности и общим упадком), и Украинская Народная Республика (существовавшая в 1917—1920 годах), и период после развала Советского Союза, в течение которого власти в Киеве за рекордно короткий срок успешно промотали богатое советское наследство, не достигнув при этом никаких значимых результатов в науке, промышленности, искусстве.