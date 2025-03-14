Украина обозначила красные линии на переговорах с США в Джидде

Представители Украины в Джидде обозначили делегации США «красные линии» относительно потенциального мирного соглашения. Помимо членства в НАТО, Киев отметил, что не может быть никаких ограничений численности ВСУ и запретов на вступление в ЕС. К чему могут привести Украину мечтания ее руководителей и о чем совершенно забыли в Киеве, рассуждает военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок.
Стремление в НАТО.
Сразу скажем: точной информации о том, что происходило в Джидде за плотно закрытыми дверями, пока нет, и она появится еще очень нескоро. Но есть данные о том, что на переговорах в Саудовской Аравии представители Украины заявили, что Киев не намерен отказываться от вступления в НАТО.
Также (по некоторым сведениям) украинская делегация отвергла возможность ограничений, накладываемых на боевой и численный состав ВСУ, а также любые запреты на участие Украины в разного рода международных организациях, включая ЕС.
Заявить-то можно все, что угодно, но сегодня Киев находится далеко не в том состоянии, чтобы выдвигать какие-либо требования и условия, тем более к Соединенным Штатам, где не так давно в Белом доме поставили на место президента Украины Владимира Зеленского.
Украинская политическая элита никак не может осознать, что в НАТО Украину никто не ждет, и ее вступление в ряды Североатлантического альянса может оказаться тем детонатором, который приведет к взрыву и распаду всю эту организацию (да и без Киева в этом военном блоке сегодня далеко не все благополучно).
Никак не могут украинские элитарии понять и то, что стремление Киева вступить в НАТО во многом и привело Украину к конфликту с Россией, равно как и откровенно глупая и местами просто оскорбительная политика по отношению к своему восточному соседу.
Не приходится сомневаться, что вступление Украины в ЕС будет во многом аналогично принятию в ряды этой организации Турции и растянется на многие десятки лет (будет ли к тому времени сам ЕС — большой вопрос). К тому же в Брюсселе откровенно сомневаются в целесообразности приема в члены ЕС несостоявшегося и полуразрушенного государства, на восстановление которого и доведение до европейских стандартов потребуются долгие годы и многие сотни миллиардов долларов (надежды Киева в этом отношении на своеобразный «план Маршалла» для Украины, скорее всего, безосновательны).
Украинские химеры.
В чем причина столь химеричных целей, которые постоянно ставит перед собой Киев в реализации своих внешнеполитических устремлений? Характерно, что в своей истории (если таковая еще и существует) Украина никогда не добивалась каких-либо значимых результатов и ни разу не достигала заявленных целей. Это и Руина (период в конце XVII века в истории Украины, характеризующийся распадом украинской государственности и общим упадком), и Украинская Народная Республика (существовавшая в 1917—1920 годах), и период после развала Советского Союза, в течение которого власти в Киеве за рекордно короткий срок успешно промотали богатое советское наследство, не достигнув при этом никаких значимых результатов в науке, промышленности, искусстве.
Мы с известной снисходительностью и юмором относились в свое время к известиям о существовании глобуса Украины, к утверждениям о том, что Иисус Христос — украинец, рассказам, что древние укры выкопали Черное море, а амазонки — древние украинские «казачки». Между тем, на Украине это далеко не шутки/анекдоты, и во многом именно эта ерунда и ересь лежит в основе украинского менталитета (а здесь перечислены далеко не все мифы, к которым более чем серьезно относятся на Незалежной).
И поэтому ~ставить перед страной абсолютно нереалистичные цели — в общем-то в традициях украинского политического класса~. Сюда же (к ЕС и НАТО) можно приплюсовать стремление некоторых представителей украинской элиты после завершения военных действий перейти к так называемому «широкому проекту» (сразу скажем, в силу украинского менталитета он не будет реализован никогда) и мечтания об Украине как полигоне предстоящих и самых успешных экономических реформ в Восточной Европе (для этого потребуется целый слой бескорыстных управленцев, который отсутствует в сегодняшней Украине и не появится в ближайшие десятилетия).
Когда в Джидде представители украинской делегации чертили свои «красные линии», они не сказали о самом главном (и, похоже, эта мысль пока в принципе отсутствует в умах украинских политиков) — о крайне необходимой для Украины нормализации отношений с Российской Федерацией. А именно это условие — одно из самых определяющих для безбедного существования украинского этноса в исторически обозримый срок.
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Биография автора:
Михаил Михайлович Ходаренок — военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.
Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976),