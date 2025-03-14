«Поставят подножку и предадут, не задумываясь». Лукашенко сказал, что дружеской поддержки от Запада ожидать не стоит

Президент Беларуси Александр Лукашенко 14 марта во время выступления в Совете Федерации России заявил, что дружеской поддержки от Запада ждать не стоит. Об этом сообщает телеграм-канал «Пул Первого».
Глава государства заявил, что Беларусь и Россия сполна ощутили пресловутые демократию, а также свободный рынок.
— Мы увидели, что дружеской поддержки от Запада ожидать не стоит, — подчеркнул Александр Лукашенко.
Президент Беларуси акцентировал внимание на том, что, вероятно, при любом удобном случае «поставят подножку и предадут, не задумываясь».
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко ответил, является ли уловкой идея 30-дневного перемирия по Украине.
Тем временем Лукашенко назвал условия, при которых возможны переговоры по Украине: «У России большие козыри».
Кроме того, глава государства заявил, что Украина не пойдет на перемирие и ждет отказа России.