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Песков: Путин поддержал позицию Трампа по Украине, но озвучил нюансы

МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поддерживает позицию президента США Дональда Трампа по урегулированию на Украине, но озвучил вопросы, на которые нужно совместно найти ответ, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Источник: РИА "Новости"

«Вы слышали вчера очень важное заявление президента Путина. Отвечая на вопрос журналистов, он сказал, что он поддерживает позицию президента Трампа в плане урегулирования, но озвучил некоторые вопросы, на которые нужно совместно найти ответ. Поэтому, да, действительно, еще многое предстоит сделать, но, тем не менее, президент солидаризировался с позицией господина Трампа», — сказал Песков журналистам.

Путин 13 марта заявил, что согласен с предложением США прекратить боевые действия на Украине, но это перемирие должно привести к долгосрочному миру и устранить первоначальные причины этого кризиса.

По его словам, украинской стороне выгодно добиться перемирия в связи с полной изоляцией ее группировки, вторгшейся на территорию РФ. Путин убежден, что Украина должна была настоятельно просить американцев о прекращении огня, исходя из ситуации на земле.

При этом, рассуждая об идее временного перемирия, он отметил что есть вопросы, требующие кропотливого исследования с обеих сторон. В частности, Путин поставил вопрос о том, кто будет отдавать приказы о прекращениибоевых действий и контролировать действия Украины во время предлагаемого перемирия. Президент РФ также отметил, что Украина может использовать временное перемирие для принудительной мобилизации. Путин не исключил обсуждения с Трампом идеи перемирия на Украине.