Захарова: власти Италии сделали ошибку, вызвав посла России в МИД

Власти Италии, вызвав в МИД российского посла, лишь обратили внимание на свои неподобающие высказывания. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Посла России вызывали в итальянский МИД именно из-за высказываний Захаровой. Она назвала очередным враньем заявление президента Серджо Матареллы о том, что Россия угрожает Европе ядерным оружием. Ранее итальянцы уже собирали подписи под петицией с извинениями перед Россией за высказывания своего президента.