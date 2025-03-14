Cтартовало IV заседание Национального курултая с участием Токаева

Государственный советник Ерлан Карин озвучил, что в IV заседании Национального курултая участвуют президент, председатели Мажилиса и Сената, члены правительства, депутаты и члены национальной комиссии.
Он рассказал, что было сделано по итогам Нацкурултая в Атырау. В частности, по его словам, приняты поправки по противодействию наркопреступности и игромании, нормы по борьбе с бытовым насилием, продаже наркотиков и вандализму. Установлен запрет на продажу электронных сигарет.
В целом, для реализации поднятых на прошлогоднем курултае вопросов были разработаны 10 законов, и на сегодня 9 из них уже приняты.
Вчера был первый день курултая, в его рамках прошла работа четырех секций. Поднятые там вопросы будут собраны и обсуждены с госорганами. Ряд вопросов будет рассмотрен сегодня.
13 марта 2025 года в Бурабае стартовало IV заседание Национального курултая.