Cтартовало IV заседание Национального курултая с участием Токаева

Он рассказал, что было сделано по итогам Нацкурултая в Атырау. В частности, по его словам, приняты поправки по противодействию наркопреступности и игромании, нормы по борьбе с бытовым насилием, продаже наркотиков и вандализму. Установлен запрет на продажу электронных сигарет.