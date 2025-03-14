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Cтартовало IV заседание Национального курултая с участием Токаева

Сегодня, 14 марта 2025 года, в Бурабае началось IV заседание Национального курултая с участием главы государства Касым-Жомарта Токаева, передает корреспондент Zakon.kz.

Источник: akorda.kz

Государственный советник Ерлан Карин озвучил, что в IV заседании Национального курултая участвуют президент, председатели Мажилиса и Сената, члены правительства, депутаты и члены национальной комиссии.

Он рассказал, что было сделано по итогам Нацкурултая в Атырау. В частности, по его словам, приняты поправки по противодействию наркопреступности и игромании, нормы по борьбе с бытовым насилием, продаже наркотиков и вандализму. Установлен запрет на продажу электронных сигарет.

В целом, для реализации поднятых на прошлогоднем курултае вопросов были разработаны 10 законов, и на сегодня 9 из них уже приняты.

Вчера был первый день курултая, в его рамках прошла работа четырех секций. Поднятые там вопросы будут собраны и обсуждены с госорганами. Ряд вопросов будет рассмотрен сегодня.

дополнил Ерлан Карин

13 марта 2025 года в Бурабае стартовало IV заседание Национального курултая.