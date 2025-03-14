Нового начальника свердловского СК представили коллегам

О назначении Богдана Францишко новым руководителем свердловского СУ СКР наше издание сообщило первым. Он родился в 1975 году в городе Мариинске Кемеровской области. В 1997 году с отличием окончил юридический факультет Томского государственного университета, с 1997 года по 2011 год служил в органах прокуратуры. С 2011 года по сей день служит в Следственном комитете. С 2014 по 2019 год он возглавлял СКР Крыма, а потом — Севастополя. Указом президента Российской Федерации от 30.09.2019 на пять лет назначен руководителем СКР по Курганской области. В феврале 2022 года Францишко присвоено звание генерал-майора юстиции.