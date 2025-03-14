Лукашенко ответил на обвинения, что Беларусь дрейфует между Западом и Востоком

Президент Беларуси Александр Лукашенко 14 марта во время выступления в Совете Федерации России ответил на обвинения в том, что Беларусь дрейфует между Западом и Востоком. Об этом пишет телеграм-канал «Пул Первого».
Лукашенко обратил внимание на то, что Беларусь всегда проводила и будет проводить далее многовекторную или, как модно говорить сейчас, многополярную внешнюю политику. Президент заявил, что всегда главным приоритетом были и будут особые, самые близкие и братские отношения с Россией.
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, что дружеской поддержки от Запада ожидать не стоит: «Поставят подножку и предадут, не задумываясь».
Кроме того, Лукашенко и Путин уравняли электоральные права белорусов и россиян.
Тем временем глава государства заявил, что Украина не пойдет на перемирие и ждет отказа России.