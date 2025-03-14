Лукашенко ответил на обвинения, что Беларусь дрейфует между Западом и Востоком

Лукашенко обратил внимание на то, что Беларусь всегда проводила и будет проводить далее многовекторную или, как модно говорить сейчас, многополярную внешнюю политику. Президент заявил, что всегда главным приоритетом были и будут особые, самые близкие и братские отношения с Россией.