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Лукашенко ответил на обвинения, что Беларусь дрейфует между Западом и Востоком

Лукашенко прокомментировал обвинения в том, что Беларусь дрейфует между Западом и Востоком.
Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко 14 марта во время выступления в Совете Федерации России ответил на обвинения в том, что Беларусь дрейфует между Западом и Востоком. Об этом пишет телеграм-канал «Пул Первого».

Лукашенко обратил внимание на то, что Беларусь всегда проводила и будет проводить далее многовекторную или, как модно говорить сейчас, многополярную внешнюю политику. Президент заявил, что всегда главным приоритетом были и будут особые, самые близкие и братские отношения с Россией.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, что дружеской поддержки от Запада ожидать не стоит: «Поставят подножку и предадут, не задумываясь».

Кроме того, Лукашенко и Путин уравняли электоральные права белорусов и россиян.

Тем временем глава государства заявил, что Украина не пойдет на перемирие и ждет отказа России.