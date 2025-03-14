Мэр Кудрявцев порадовался за темпы капремонта в старинной гимназии Новосибирска

В новосибирской гимназии № 13, что на улице Достоевского, продолжается капитальный ремонт по госпрограмме «Развитие образования». Один из корпусов учебного заведения, трехэтажное здание, был построен в довоенное время — в 1936 году. Но до нынешнего времени ни разу серьезно не ремонтировался.
«На данный момент объем выполненных работ превысил 80 процентов. Их планируют завершить в июле», — рассказал мэр Максим Кудрявцев.
Во время реконструкции в гимназии обновят кровлю, фасад, цоколь и входные группы, модернизируют инженерные сети, установят современные системы пожарной сигнализации и оповещения. Сейчас в помещениях выполняют внутреннюю отделку, укладывают полы и монтируют коммуникации. Корпус оснастят современным оборудованием, которое уже приобретено. Здесь смогут учиться 900 школьников, общая вместимость — более 1250 человек.
Добавим, что работы выполняют параллельно с учебным процессом. Детей не переводили в другие учебные заведения — они учатся во втором здании гимназии.
Сегодня в Новосибирске одновременно ремонтируют 20 образовательных учреждений. Большинство из них планируют открыть 1 сентября.