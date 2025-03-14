Мэр Кудрявцев порадовался за темпы капремонта в старинной гимназии Новосибирска

В новосибирской гимназии № 13, что на улице Достоевского, продолжается капитальный ремонт по госпрограмме «Развитие образования». Один из корпусов учебного заведения, трехэтажное здание, был построен в довоенное время — в 1936 году. Но до нынешнего времени ни разу серьезно не ремонтировался.