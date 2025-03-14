Ричмонд
+6°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лукашенко и Путин договорились посетить форум регионов России и Белоруссии

МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что он и президент России Владимир Путин договорились лично посетить форум регионов России и Белоруссии, который пройдёт в этом году в Нижнем Новгороде.

Источник: © РИА Новости

«Благодаря регулярно проводимым форумам регионов России и Белоруссии под патронатом белорусских и российских сенаторов связь сохраняется, а копилка успешных проектов постоянно пополняется… Уверен, что под руководством руководителей наших палат парламента в этом году форум регионов Белоруссии и России в Нижнем Новгороде соберёт ещё больше участников и гостей. Мы договорились с президентом России, Валентина Ивановна, что обязательно лично приедем на этот форум», — сказал он в ходе выступления в Совете Федерации.

Президент России Владимир Путин ранее сообщил, что в пятницу у Лукашенко будет насыщенный рабочий день в Москве, в том числе ему предстоит выступление в Совете Федерации.

Белорусский лидер 13 марта прибыл с визитом в Москву. Сначала состоялись часовые переговоры президентов России и Белоруссии в формате тет-а-тет, а затем началась встреча в расширенном составе.