Лукашенко и Путин договорились посетить форум регионов России и Белоруссии

«Благодаря регулярно проводимым форумам регионов России и Белоруссии под патронатом белорусских и российских сенаторов связь сохраняется, а копилка успешных проектов постоянно пополняется… Уверен, что под руководством руководителей наших палат парламента в этом году форум регионов Белоруссии и России в Нижнем Новгороде соберёт ещё больше участников и гостей. Мы договорились с президентом России, Валентина Ивановна, что обязательно лично приедем на этот форум», — сказал он в ходе выступления в Совете Федерации.