Лукашенко и Путин договорились посетить форум регионов России и Белоруссии

«Благодаря регулярно проводимым форумам регионов России и Белоруссии под патронатом белорусских и российских сенаторов связь сохраняется, а копилка успешных проектов постоянно пополняется… Уверен, что под руководством руководителей наших палат парламента в этом году форум регионов Белоруссии и России в Нижнем Новгороде соберёт ещё больше участников и гостей. Мы договорились с президентом России, Валентина Ивановна, что обязательно лично приедем на этот форум», — сказал он в ходе выступления в Совете Федерации.
Президент России Владимир Путин ранее сообщил, что в пятницу у Лукашенко будет насыщенный рабочий день в Москве, в том числе ему предстоит выступление в Совете Федерации.
Белорусский лидер 13 марта прибыл с визитом в Москву. Сначала состоялись часовые переговоры президентов России и Белоруссии в формате тет-а-тет, а затем началась встреча в расширенном составе.