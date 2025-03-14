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Экс-генпрокурор Молдавии: Санду получила от USAID $22 млн на выборы

Агентство США по международному развитию (USAID) выделило на избирательную кампанию в Молдавии $22 млн, заявил бывший генеральный прокурор республики Александр Стояногло.

Агентство США по международному развитию (USAID) выделило на избирательную кампанию в Молдавии $22 млн, заявил бывший генеральный прокурор республики Александр Стояногло.

«USAID выделило $22 млн на избирательные процессы в Молдавии, из них $7,5 млн — перед президентскими выборами», — написал он в своём Telegram-канале.

Стояногло указал на то, что эти средства, переданные нынешнему президенту Молдавии Майе Санду и её правящей Партии действия и солидарности (ПДС) через НПО, продвигали только её в качестве кандидата.

Экс-генпрокурор назвал это настоящим вмешательством в президентские выборы, искажающим «волю граждан».