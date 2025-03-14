Встреча Путина и Уиткоффа и возможность разговора с Трампом. Темы брифинга Пескова

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.
О графике президента
Президент России Владимир Путин проведет международный телефонный разговор.
Российский лидер также проведет переговоры с президентом Венесуэлы Мадуро в режиме видео-конференц-связи. Они приурочены к 80-летию установления двусторонних дипломатических отношений. Предусмотрена открытая и закрытая часть.
Кроме того, глава государства проведет совещание с постоянными членами Совбеза.
О встрече Путина и Уиткоффа
Путин 13 марта принял спецпосланника Трампа Стивена Уиткоффа: «Вчера поздно вечером уже он был принят президентом Путиным, была предоставлена российской стороне дополнительная информация. Через Уиткоффа Путин передал информацию и дополнительные сигналы для президента Трампа».
О возможности разговора Путина и Трампа
Точное время разговора Путина и Трампа «пока не согласовано», оно будет определено после доклада Уиткоффа президенту США: «После того как господин Уиткофф всю информацию, полученную в Москве, доведет до своего главы государства, будем определяться со сроками проведения разговора».
«Понимание того, что такой разговор нужен, есть с двух сторон».
Об украинском урегулировании
Осторожный оптимизм США относительно украинского урегулирования оправдан после заявления Путина: «Безусловно, есть основания испытывать осторожный оптимизм».
Кремль не подтвердил, что спецпредставитель американского лидера по Украине Кит Келлог был отстранен от переговоров с Россией по ее просьбе из-за якобы проукраинской позиции. Это внутреннее дело США: «Это их решение, кого назначать, кого не назначать. Нет, это я совсем не могу подтвердить».
О маркировке
Кремль считает, что с инициативой о маркировке товаров, произведенных компаниями, поддержавшими санкции, вряд ли кто-то согласится: «Я не думаю, что кто-то согласится с этой идеей. Все было сказано четко: мы заинтересованы в том, чтобы к нам приходили зарубежные инвесторы».
О возможности возвращения западных компаний в Россию
Россия не допустит, чтобы ее бизнесу, занявшему ниши, освободившиеся с уходом западных компаний, что-то угрожало при их возвращении: «Теперь, когда мы имеем достаточно богатый опыт, мы, конечно, ни в коем случае не допустим, чтобы те ниши, оставленные этими иностранцами, которые заняты нашим бизнесом, чтобы в этих нишах каким-то образом что-то представляло угрозу для интересов российских бизнесменов, которые вложили свои деньги, которые имели достаточную смелость в непростое время пойти на внутренние инвестиции».
О санкциях против Ирана
Россия считает незаконными санкции против Ирана: «Иранская сторона никогда не говорила ни одного слова о намерении получить у себя в стране, в своем пользовании ядерное оружие. Поэтому в этом плане, конечно же, все санкции, все ограничения являются незаконными в нашем восприятии, поэтому нужно дальше продолжать дипломатические усилия для решения этой проблемы».