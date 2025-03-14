Встреча Путина и Уиткоффа и возможность разговора с Трампом. Темы брифинга Пескова

Россия не допустит, чтобы ее бизнесу, занявшему ниши, освободившиеся с уходом западных компаний, что-то угрожало при их возвращении: «Теперь, когда мы имеем достаточно богатый опыт, мы, конечно, ни в коем случае не допустим, чтобы те ниши, оставленные этими иностранцами, которые заняты нашим бизнесом, чтобы в этих нишах каким-то образом что-то представляло угрозу для интересов российских бизнесменов, которые вложили свои деньги, которые имели достаточную смелость в непростое время пойти на внутренние инвестиции».