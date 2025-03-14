Лукашенко и Путин встретятся в Нижнем Новгороде

По словам Лукашенко, благодаря форумам регионов России и Беларуси, регулярно проводимых под патронатом белорусских и российских сенаторов, сохраняется связь между странами, а число успешных проектов постоянно растет.
Он высказал уверенность в том, что в 2025 году на форум регионов Беларуси и России приедет еще больше участников и гостей.
«Мы договорились с президентом России, Валентина Ивановна (Матвиенко — Sputnik), что обязательно лично приедем на этот форум», — сказал белорусский лидер.
Форум в Нижнем Новгороде.
Ранее сообщалось, что форум пройдет в Нижнем Новгороде
Как заявляла председатель Совета Республики Национального собрания Наталья Качанова, верхние палаты парламентов Беларуси и России находятся в тесном контакте по вопросам подготовки мероприятия.
Форум регионов Беларуси и России проводится уже более 10 лет.