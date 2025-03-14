Лукашенко и Путин встретятся в Нижнем Новгороде

МИНСК, 14 мар — Sputnik. Президенты Беларуси и России Александр Лукашенко и Владимир Путин договорились лично посетить Форум регионов, который пройдет в этом году в Нижнем Новгороде. Об этом сообщил белорусский лидер в ходе выступления в Совете Федерации в пятницу.