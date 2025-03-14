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Лукашенко и Путин встретятся в Нижнем Новгороде

МИНСК, 14 мар — Sputnik. Президенты Беларуси и России Александр Лукашенко и Владимир Путин договорились лично посетить Форум регионов, который пройдет в этом году в Нижнем Новгороде. Об этом сообщил белорусский лидер в ходе выступления в Совете Федерации в пятницу.

Источник: Sputnik.by

По словам Лукашенко, благодаря форумам регионов России и Беларуси, регулярно проводимых под патронатом белорусских и российских сенаторов, сохраняется связь между странами, а число успешных проектов постоянно растет.

Он высказал уверенность в том, что в 2025 году на форум регионов Беларуси и России приедет еще больше участников и гостей.

«Мы договорились с президентом России, Валентина Ивановна (Матвиенко — Sputnik), что обязательно лично приедем на этот форум», — сказал белорусский лидер.

Форум в Нижнем Новгороде.

Ранее сообщалось, что форум пройдет в Нижнем Новгороде 25—27 июня. Центральной темой форума станет 80-летие со дня Великой Победы. Планируется, что в рамках форума будет открыто генконсульство Беларуси в Нижнем Новгороде.

Как заявляла председатель Совета Республики Национального собрания Наталья Качанова, верхние палаты парламентов Беларуси и России находятся в тесном контакте по вопросам подготовки мероприятия.

Форум регионов Беларуси и России проводится уже более 10 лет.