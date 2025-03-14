Лукашенко: Беларусь планирует к концу года завершить изготовление пусковых установок для «Орешника»

14 марта, Москва /Корр. БЕЛТА/. Беларусь планирует к концу года завершить изготовление пусковых установок для «Орешника». Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил 14 марта в своем выступлении в Совете Федерации в ходе официального визита в Россию, передает корреспондент БЕЛТА.
«Мы с Президентом России договорились вместе защищать наше общее Отечество, — подчеркнул Александр Лукашенко. — В нашем арсенале Региональная группировка войск Беларуси и России и Единая региональная система ПВО. Нам передано тактическое ядерное оружие, скоро на вооружение белорусской армии поступят новейшие комплексы гиперзвукового оружия “Орешник”.
По словам главы государства, в Беларуси изготавливаются некоторые составляющие, которые используются в том числе для «Орешника». Это, например, пусковые установки.
«Пусковые установки мы сделаем к концу года (не буду говорить, сколько), — раскрыл подробности Президент. — Вчера мы обсуждали эту тему (на переговорах с Президентом России. — Прим. БЕЛТА). Владимир Владимирович говорит: “Теперь нам надо определиться, где мы их расквартируем”. Я говорю: “Это проще. Было бы что расквартировывать, мы расквартируем”.
Лукашенко: решение о создании Союзного государства было единственно правильным Лукашенко ответил «горячим головам», которые до сих пор язвительно говорят о союзе Беларуси и России Лукашенко на конкретных цифрах объяснил, чем выгоден людям союз Беларуси и России.
Накануне Александр Лукашенко, отвечая на вопросы журналистов, пояснял, что пока в Беларуси нет этого современного российского комплекса. «Еще нет “Орешника”. Работаем. Но когда я погрузился в эту проблему (Владимир Владимирович меня погрузил), оказалось, что, кроме ракеты, это все надо изготавливать. И мы это делаем в Беларуси. Поэтому мы работаем над этим. Несколько пусковых установок, которые для “Орешника” предназначены, — мы сегодня уже фактически заканчиваем изготовление. От старшего брата (России. — Прим. БЕЛТА) ракета нужна будет», — рассказал глава государства. -0-