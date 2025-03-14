Лукашенко: Беларусь планирует к концу года завершить изготовление пусковых установок для «Орешника»

Накануне Александр Лукашенко, отвечая на вопросы журналистов, пояснял, что пока в Беларуси нет этого современного российского комплекса. «Еще нет “Орешника”. Работаем. Но когда я погрузился в эту проблему (Владимир Владимирович меня погрузил), оказалось, что, кроме ракеты, это все надо изготавливать. И мы это делаем в Беларуси. Поэтому мы работаем над этим. Несколько пусковых установок, которые для “Орешника” предназначены, — мы сегодня уже фактически заканчиваем изготовление. От старшего брата (России. — Прим. БЕЛТА) ракета нужна будет», — рассказал глава государства. -0-