Ричмонд
+6°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лукашенко: Белоруссия прорабатывает с Россией вопрос ядерных центров

МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск совместно с Москвой прорабатывает возможность создания центра ядерных исследований и технологий.

Источник: © РИА Новости

«Совместно с российской стороной прорабатывается создание центра ядерных исследований и технологий. Уникальные разработки для лечения детей с патологиями позвоночника, онкологических, неврологических, других заболеваний с использованием клеточных технологий стали настоящим прорывом системы здравоохранения наших стран», — сказал Лукашенко, выступая в Совете Федерации РФ.

По его словам, Россия и Белоруссия научились сами производить медицинские изделия высочайшего класса в области ортопедии и травматологии.