Лукашенко: Белоруссия прорабатывает с Россией вопрос ядерных центров

«Совместно с российской стороной прорабатывается создание центра ядерных исследований и технологий. Уникальные разработки для лечения детей с патологиями позвоночника, онкологических, неврологических, других заболеваний с использованием клеточных технологий стали настоящим прорывом системы здравоохранения наших стран», — сказал Лукашенко, выступая в Совете Федерации РФ.