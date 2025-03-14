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Лукашенко заявил, что Беларусь и Россия загнали в тупик авторов санкций

Лукашенко высказался о санкционном давлении, сказав, что авторов санкций загнали в тупик.
Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко 14 марта во время выступления в Совете Федерации России заявил, что Беларусь и Россия загнали в тупик авторов санкций, пишет БелТА.

— Если честно, санкции даже пошли нам на пользу. И России тоже. И этим мы окончательно загнали в тупик их, авторов этих санкций, — подчеркнул президент Беларуси.

По словам Александра Лукашенко, негатива море, однако санкции подстегнули две страны. Он уточнил, что буквально за три года Беларуси и России удалось построить контуры промышленного, технологического суверенитета на десятилетия вперед.

— Мы поняли, что нам надо, — уточнил глава государства.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко высказался о западных санкциях против Беларуси и России: «Надо чуть больше времени».

Кстати, глава государства сказал, что дружеской поддержки от Запада ожидать не стоит: «Поставят подножку и предадут, не задумываясь».

Тем временем Лукашенко ответил на обвинения, что Беларусь дрейфует между Западом и Востоком.