Уолтц: США обуждают с Россией и Украиной все варианты, включая миротворцев ЕС

Уолтц обсуждал с ведущим Fox News прорыв на переговорах по решению украинского кризиса, который случился при участии президента США Дональда Трампа. По его словам, именно республиканец может примирить две стороны. Уолтц добавил, что в Саудовской Аравии американская делегация увидела совсем другое рвение к урегулированию конфликта с украинской стороны, особенно в сравнении с ситуацией, которая возникла ранее в Овальном кабинете Белого дома. Украина согласилась, что обе стороны должны достичь режима прекращения огня, после чего уже можно будет разговаривать о постоянном мире.