Лукашенко о переходе к объединению рынков газа, нефти и нефтепродуктов: надо дальше двигаться

По его словам, суть реализуемой модели Союзного государства заключается в углубленной интеграции, стремлении к созданию единого экономического пространства с сохранением политического суверенитета каждой страны.
«Рад, что, наконец, мы пришли к общему пониманию, что без построения рабочего базиса экономики — объединенных рынков первичных энергоресурсов — не может быть эффективного движения вперед в вопросах дальнейшей интеграции», — сказал Александр Лукашенко. Сейчас, по его словам, необходимо двигаться дальше, в том числе в объединении рынков газа, нефти и нефтепродуктов.
Он напомнил, что в декабре 2024 года был подписан Договор о формировании объединенного рынка электрической энергии. «Это хороший шаг. Но надо дальше двигаться. Что вы держитесь за нефть, газ? У вас же девать их некуда. Давайте договариваться», — предложил глава государства, сделав акцент на необходимости создания благоприятных и равных условий хозяйствования для субъектов обеих стран.
Беларусь со своей стороны всегда откликается и приходит на помощь, когда это требуется российской стороне, подчеркнул Президент. Так было и в последнее время, когда возникала необходимость в дополнительных поставках дизельного топлива, бензина, электроэнергии.
Президент обратил внимание, что в Беларуси два нефтеперерабатывающих завода, которые способны переработать несколько десятков миллионов тонн нефти. Предприятия были модернизированы по последнему слову техники, однако сейчас из-за неравных условий при поставке сырья их работа перестает быть прибыльной. Эта тема, по словам Александра Лукашенко, обсуждалась им с Президентом России. «Они (нефтеперерабатывающие предприятия в Беларуси. — Прим. БЕЛТА) не могут работать в убыток, — обозначил проблему глава государства. — Не надо 30% (прибыли. — Прим. БЕЛТА) для расширенного производства. Пускай это будет 7−8% рентабельности. Но надо сохранить эти заводы. Это для нас нужно».
По его словам, Президент России согласился, что такая проблема существует и надо совместно искать пути ее решения. Эта тема еще будет в повестке переговоров лидеров двух стран. «Будем думать, как нам эту формулу рисовать. В правительствах это надо сделать», — сказал Александр Лукашенко.
То же самое, по его словам, касается не только нефти, но и ценообразования на другие энергоресурсы, в частности на газ. «Мы же говорим о единых рынках. Мы же не просим: дайте это, дайте то, — заметил Президент. — Мы должны на рыночных условиях, как и по электроэнергии, это сделать. У нас есть эта проблема, и наши правительства не могут эту проблему решить даже сейчас, когда мы спиной к спине стоим и отстреливаемся на определенных позициях. Поэтому надо делать шаги дальше».
В этой связи глава государства прокомментировал звучащее иногда мнение, что в интеграции Беларуси и России нужно идти дальше прежде всего в создании единых парламента, органов управления и так далее. Глава государства убежден, что сначала нужно решить проблемы, которые он обозначил выше, они очевидны. А уже после двигаться вперед по пути углубления политической интеграции. «Ребята, давайте решим вопросы, которые на поверхности лежат. И будем делать эти шаги. Может, мы и придем к единому парламенту, если мы готовы к этому», — сказал он.
Александр Лукашенко подчеркнул, что на данном этапе важно также акцентировать внимание в союзном строительстве на таких направлениях, как создание перспективных моделей беспилотной техники и электромобилей, микроэлектронной базы широкого круга применения, разработка технических средств в области возобновляемых и невозобновляемых энергоисточников, прежде всего атомной энергетики, развитие системы точного земледелия, авиа- и судостроения.