Лукашенко о переходе к объединению рынков газа, нефти и нефтепродуктов: надо дальше двигаться

То же самое, по его словам, касается не только нефти, но и ценообразования на другие энергоресурсы, в частности на газ. «Мы же говорим о единых рынках. Мы же не просим: дайте это, дайте то, — заметил Президент. — Мы должны на рыночных условиях, как и по электроэнергии, это сделать. У нас есть эта проблема, и наши правительства не могут эту проблему решить даже сейчас, когда мы спиной к спине стоим и отстреливаемся на определенных позициях. Поэтому надо делать шаги дальше».