Брифинг пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова 14 марта: главное

Россия получила от США дополнительную информацию по Украине. Дополнительные сигналы для Трампа Владимир Путин передал через американского спецпосланника Стива Уиткоффа.
Он (Уиткофф) вчера был здесь, вчера поздно вечером уже он был принят президентом Путиным. Была предоставлена российской стороне дополнительная информация. И также, собственно, через Уиткоффа Путин передал информацию и дополнительные сигналы для президента Трампа.
Время разговора президентов России и США пока не определено. Сроки будут назначены после доклада Уиткоффа американскому лидеру.
Понимание того, что такой разговор нужен, есть с двух сторон.
Решение об участии или неучастии спецпредставителя президента США по Украине Кита Келлога в переговорах является исключительно внутренним делом Вашингтона.
Заявления Владимира Путина относительно принципиальной поддержки по прекращению огня на Украине делают оправданным осторожный оптимизм США.
Вы слышали вчера очень важное заявление президента Путина. Отвечая на вопрос журналистов, он сказал, что он поддерживает позицию президента Трампа в плане урегулирования, но озвучил некоторые вопросы, на которые нужно совместно найти ответ. Поэтому, да, действительно, еще многое предстоит сделать, но, тем не менее, президент солидаризировал с позицией господина Трампа.
Сферы, в которых Евросоюз может ввести санкции против РФ, еще сохраняются.
Россия ждет зарубежных инвесторов, отечественный рынок для них открыт, но будет учитываться накопленный опыт. РФ не допустит, чтобы российскому бизнесу, занявшему ниши, которые освободились с уходом западных компаний, что-то угрожало при их возвращении.
Инициатива о маркировке товаров, произведенных компаниями, поддержавшими санкции, навряд ли будет одобрена.
Россия считает незаконными санкции против Ирана, Тегеран никогда не говорил о намерении получить ядерное оружие.
Владимиру Путину представят все необходимые доклады по итогам трехсторонней встречи РФ — Иран — Китай по иранскому ядерному вопросу.
14 марта Владимир Путин в режиме ВКС проведет переговоры с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро. Они будут приурочены к 80-летию установления дипотношений между странами.
Кроме того, в пятницу президент России проведет совещание с постоянными членами Совбеза.