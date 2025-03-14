Брифинг пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова 14 марта: главное

Вы слышали вчера очень важное заявление президента Путина. Отвечая на вопрос журналистов, он сказал, что он поддерживает позицию президента Трампа в плане урегулирования, но озвучил некоторые вопросы, на которые нужно совместно найти ответ. Поэтому, да, действительно, еще многое предстоит сделать, но, тем не менее, президент солидаризировал с позицией господина Трампа.