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Шелест поздравил лучших работников омского ЖКХ

Чествование прошло в стенах администрации города.

Мэр Омска Сергей Шелест рассказал в пятницу, 14 марта 2025 года, что в администрации города прошло чествование лучших работников сферы бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства.

«Искренне поздравил собравшихся с предстоящим профессиональным праздником. На плечах этих людей серьезная ноша: они отвечают не просто за свет, тепло и прочие коммунальные блага в наших домах и квартирах, за чистоту и порядок на омских улицах», — поделился глава города.

Шелест отметил, что именно эти люди влияют на настроение всего города.