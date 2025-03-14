Шелест поздравил лучших работников омского ЖКХ

«Искренне поздравил собравшихся с предстоящим профессиональным праздником. На плечах этих людей серьезная ноша: они отвечают не просто за свет, тепло и прочие коммунальные блага в наших домах и квартирах, за чистоту и порядок на омских улицах», — поделился глава города.