Шелест поздравил лучших работников омского ЖКХ

Мэр Омска Сергей Шелест рассказал в пятницу, 14 марта 2025 года, что в администрации города прошло чествование лучших работников сферы бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства.
«Искренне поздравил собравшихся с предстоящим профессиональным праздником. На плечах этих людей серьезная ноша: они отвечают не просто за свет, тепло и прочие коммунальные блага в наших домах и квартирах, за чистоту и порядок на омских улицах», — поделился глава города.
Шелест отметил, что именно эти люди влияют на настроение всего города.