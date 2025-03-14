Лукашенко: Белоруссия попросила Россию помочь со строительством новой АЭС

«Поэтому мы попросили россиян, если есть возможность, построить вторую электростанцию. Мы ее построим сами, кроме реактора, вы нас вернули к этим технологиям… Специалисты у нас есть, они сейчас с россиянами работают и в Турции, венгры у нас очень просят, чтобы мы у них поработали… Поэтому мы уже сами построим эту станцию, за исключением вот этих ответственных вещей — реактор, турбина, они производятся здесь, это факт», — сказал Лукашенко, выступая в Совете Федерации.