Ричмонд
+6°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лукашенко: Белоруссия попросила Россию помочь со строительством новой АЭС

МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Белоруссия попросила Россию построить реактор и турбину новой, второй атомной электростанции в стране, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

«Поэтому мы попросили россиян, если есть возможность, построить вторую электростанцию. Мы ее построим сами, кроме реактора, вы нас вернули к этим технологиям… Специалисты у нас есть, они сейчас с россиянами работают и в Турции, венгры у нас очень просят, чтобы мы у них поработали… Поэтому мы уже сами построим эту станцию, за исключением вот этих ответственных вещей — реактор, турбина, они производятся здесь, это факт», — сказал Лукашенко, выступая в Совете Федерации.

Он добавил, что вторая АЭС может быть построена на восточных границах Белоруссии, таким образом «в случае чего» можно будет обеспечить электричеством Брянскую область, новые регионы РФ.