В России понимают важность Белоруссии, заявил Лукашенко

«Хотя периодически появляются еще какие-то горячие головы, плодят нарративы о несбалансированности выгод, иждивенчестве Минска, необходимости вхождения Белоруссии в состав России, язвительно говорят о нашем союзе. Знаете, когда говорят о иждивенчестве, и это было сплошь, то встречаясь так с глазу на глаз со своим старшим братом, я ему говорю, Владимир Владимирович, ну это надо было придумать, все эти санкции, давление на нас, чтобы в России наконец поняли, что Беларусь важна для России, что в Белоруссии есть немало того, что России крайне необходимо», — сказал Лукашенко, выступая в Совете Федерации РФ.