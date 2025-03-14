Не Украина: стала известна главная тема саммита ЕС в Брюсселе

Антониу Кошта в своем письме-обращении к участникам встречи отметил, что для повышения конкурентоспособности Евросоюз должен развиваться и в других направлениях: оптимизировать единый рынок, поддерживать таланты и профессионалов, совершенствовать промышленность.
Глава Евросовета уточнил, что на саммите главы стран ЕС обсудят план рационализации автомобильной, сталелитейной и металлургической отраслей, выскажут свое мнение о многолетнем финансовом плане, чтобы можно было внести в него корректировки до лета.
На саммите планируется также затронуть темы, обсуждавшиеся на встрече лидеров ЕС 6 марта, такие как совместные шаги в оборонной области и события, связанные с Украиной.
«Постоянная поддержка Украины, необходимость инвестировать в собственную оборону и конкурентоспособность тесно взаимосвязаны», — приводит «Интерфакс» слова Кошты. Глава Евросовета считает, что конкурентоспособность усилит ЕС и позволит ему лучше защищать граждан и интересы на мировой арене.
В повестку саммита также включат темы миграции и событий на Ближнем Востоке.