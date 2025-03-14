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Не Украина: стала известна главная тема саммита ЕС в Брюсселе

Центральной темой дискуссии на саммите ЕС 20—21 марта станет повышение конкурентоспособности Евросоюза, а не увеличение расходов на оборону объединения и украинский кризис. О повестке встречи европейских лидеров оповестил председатель Евросовета Антониу Кошта.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

Участники встречи в Брюсселе обсудят, как повысить конкурентоспособность ЕС с помощью упрощения взаимодействия, развития энергетического сектора и создания союза сбережений и инвестиций, сообщает «Интерфакс».

Антониу Кошта в своем письме-обращении к участникам встречи отметил, что для повышения конкурентоспособности Евросоюз должен развиваться и в других направлениях: оптимизировать единый рынок, поддерживать таланты и профессионалов, совершенствовать промышленность.

Глава Евросовета уточнил, что на саммите главы стран ЕС обсудят план рационализации автомобильной, сталелитейной и металлургической отраслей, выскажут свое мнение о многолетнем финансовом плане, чтобы можно было внести в него корректировки до лета.

На саммите планируется также затронуть темы, обсуждавшиеся на встрече лидеров ЕС 6 марта, такие как совместные шаги в оборонной области и события, связанные с Украиной.

«Постоянная поддержка Украины, необходимость инвестировать в собственную оборону и конкурентоспособность тесно взаимосвязаны», — приводит «Интерфакс» слова Кошты. Глава Евросовета считает, что конкурентоспособность усилит ЕС и позволит ему лучше защищать граждан и интересы на мировой арене.

В повестку саммита также включат темы миграции и событий на Ближнем Востоке.