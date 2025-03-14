Лукашенко отреагировал на желание Трампа остановить украинский конфликт

Президент Беларуси Александр Лукашенко 14 марта во время выступления в Совете Федерации России отреагировал на желание президента США Дональда Трампа остановить украинский конфликт. Видеофрагмент опубликован в телеграм-канале «Пул Первого».
Глава государства напомнил, что и Беларусь, и Россия поддерживали избрание Трампа президентом США.
— Не потому, что он придет и все изменится… Придут новые люди, была надежда — а вдруг. Ну и вот случилось невероятное: Дональд Трамп прошелся как бульдозер по Соединенным Штатам Америки и случилось невероятное. Этот невероятный человек победил, — заявил президент Беларуси.
Лукашенко отметил, что Трамп сделал много разных заявлений, обещаний, давления на одну или другую сторону.
— Пока неразбериха. И я высказал вчера журналистам свою точку зрения, что у Соединенных Штатов Америки пока нет никакого плана даже по Украине (подробнее — здесь), — подчеркнул глава государства.
Президент заявил, что Трамп хочет остановить украинский конфликт:
— Спасибо ему за это! Если он искренен в том, что надо это остановить. Спасибо, мы за это. Но при этом мы должны твердо стоять на своих позициях, — высказал мнение Александр Лукашенко.
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко ответил, является ли уловкой идея 30-дневного перемирия по Украине.
Тем временем Лукашенко назвал условия, при которых возможны переговоры по Украине: «У России большие козыри».
Кроме того, глава государства заявил, что Украина не пойдет на перемирие и ждет отказа России.
Кстати, Лукашенко заявил, что Беларусь и Россия загнали в тупик авторов санкций.