Что пишут зарубежные СМИ об ответе Путина на предложение о 30-дневном прекращении огня

Путин подчеркнул, что все решения необходимо принимать с учетом ситуации на поле боя, которая складывается в пользу России. Он напомнил об успехах российских войск в Курской области и окружении украинской группировки, судьба которой, по словам президента, незавидна. Он также указал на то, что Украина воспользуется временной передышкой, чтобы активно заняться мобилизацией, а ее западные союзники поспешат нарастить поставки Киеву оружия и техники.