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Что пишут зарубежные СМИ об ответе Путина на предложение о 30-дневном прекращении огня

Россия поддерживает согласованное США и Украиной 30-дневное предложение о прекращении огня, но с определенными оговорками. Об этом Владимир Путин сообщил 13 марта на совместной пресс-конференции с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: пресс-служба Кремля
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Как пояснил российский президент, в случае принятия такого предложения возникает ряд вопросов, которые требуют тщательной проработки. В частности, он упомянул о трудностях с контролем нарушения режима прекращения огня на линии боевого соприкосновения.

Путин подчеркнул, что все решения необходимо принимать с учетом ситуации на поле боя, которая складывается в пользу России. Он напомнил об успехах российских войск в Курской области и окружении украинской группировки, судьба которой, по словам президента, незавидна. Он также указал на то, что Украина воспользуется временной передышкой, чтобы активно заняться мобилизацией, а ее западные союзники поспешат нарастить поставки Киеву оружия и техники.

Предлагаем ознакомиться с реакций зарубежных СМИ.

The American Conservative

В четверг Владимир Путин выразил осторожную поддержку предложенному соглашению о прекращении огня на 30 дней, но добавил, что необходимы дальнейшие переговоры с США.

El Pais

Впервые Путин выразил готовность принять предложение о временном прекращении огня, согласованное США и Украиной, однако подчеркнул, что его окончательное решение будет зависеть от развития ситуации на поле боя.

Defense News

Дипломатические усилия по прекращению огня совпали с активным вытеснением украинской армии из Курской области.

CNA

Весьма сдержанная поддержка Путиным предложения США о прекращении огня, похоже, была направлена на то, чтобы продемонстрировать Вашингтону добрую волю и открыть дверь для дальнейших переговоров с Трампом.

ВВС*

Путин не заинтересован в немедленном прекращении огня. Но он не хочет оскорбить Трампа и хочет по этому вопросу напрямую общаться с Америкой.

Sky News

Россия придерживается своих «красных линий» в 30-дневном плане прекращения огня на Украине.

Express

Зеленский заявил, что ответ Путина на предложение о прекращении огня был «очень предсказуемым» и «манипулятивным», тогда как Трамп назвал его «очень многообещающим».

Reuters

США с осторожным оптимизмом оценивают возможность мирного соглашения и отдают отчет в том, что у обеих сторон есть свои требования.

Associated Press

Американское оружие снова поступает на Украину, пока Кремль обдумывает предложение о прекращении огня и выдвигает условия.

The Week

Внимание мировой общественности привлекла одна интересная деталь в выступлении Путина, особенно в условиях меняющегося геополитического сценария. В своей речи он поблагодарил многих глав государств, в том числе стран БРИКС, но полностью проигнорировал любые упоминания о европейских лидерах или странах. Это насторожило Европу.

The Guardian

Премьер-министр Великобритании сказал, что «совершенно не удивлен» ответом Путина. Глава британского МИДа Дэвид Лэмми, считает, что со стороны Путина «неправильно» выдвигать условия, а поддержка союзниками Украины остается «непоколебимой».

Bloomberg

Загадочное послание Путина: Россия поддерживает подход США «безоговорочно», но с определенными «нюансами». Прекращение огня на Украине станет самым серьезным испытанием для намерений Вашингтона. Сделка станет не столько бременем для Путина, сколько трудным выбором для США.

The Sun

Временное прекращение огня — «ловушка» для Украины. Еще предстоит много шахматных ходов.

* cайт заблокирован на территории РФ по требованию Генпрокуратуры