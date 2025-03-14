Что пишут зарубежные СМИ об ответе Путина на предложение о 30-дневном прекращении огня

Как пояснил российский президент, в случае принятия такого предложения возникает ряд вопросов, которые требуют тщательной проработки. В частности, он упомянул о трудностях с контролем нарушения режима прекращения огня на линии боевого соприкосновения.
Путин подчеркнул, что все решения необходимо принимать с учетом ситуации на поле боя, которая складывается в пользу России. Он напомнил об успехах российских войск в Курской области и окружении украинской группировки, судьба которой, по словам президента, незавидна. Он также указал на то, что Украина воспользуется временной передышкой, чтобы активно заняться мобилизацией, а ее западные союзники поспешат нарастить поставки Киеву оружия и техники.
Предлагаем ознакомиться с реакций зарубежных СМИ.
The American Conservative
В четверг Владимир Путин выразил осторожную поддержку предложенному соглашению о прекращении огня на 30 дней, но добавил, что необходимы дальнейшие переговоры с США.
El Pais
Впервые Путин выразил готовность принять предложение о временном прекращении огня, согласованное США и Украиной, однако подчеркнул, что его окончательное решение будет зависеть от развития ситуации на поле боя.
Defense News
Дипломатические усилия по прекращению огня совпали с активным вытеснением украинской армии из Курской области.
CNA
Весьма сдержанная поддержка Путиным предложения США о прекращении огня, похоже, была направлена на то, чтобы продемонстрировать Вашингтону добрую волю и открыть дверь для дальнейших переговоров с Трампом.
ВВС*
Путин не заинтересован в немедленном прекращении огня. Но он не хочет оскорбить Трампа и хочет по этому вопросу напрямую общаться с Америкой.
Sky News
Россия придерживается своих «красных линий» в 30-дневном плане прекращения огня на Украине.
Express
Зеленский заявил, что ответ Путина на предложение о прекращении огня был «очень предсказуемым» и «манипулятивным», тогда как Трамп назвал его «очень многообещающим».
Reuters
США с осторожным оптимизмом оценивают возможность мирного соглашения и отдают отчет в том, что у обеих сторон есть свои требования.
Associated Press
Американское оружие снова поступает на Украину, пока Кремль обдумывает предложение о прекращении огня и выдвигает условия.
The Week
Внимание мировой общественности привлекла одна интересная деталь в выступлении Путина, особенно в условиях меняющегося геополитического сценария. В своей речи он поблагодарил многих глав государств, в том числе стран БРИКС, но полностью проигнорировал любые упоминания о европейских лидерах или странах. Это насторожило Европу.
The Guardian
Премьер-министр Великобритании сказал, что «совершенно не удивлен» ответом Путина. Глава британского МИДа Дэвид Лэмми, считает, что со стороны Путина «неправильно» выдвигать условия, а поддержка союзниками Украины остается «непоколебимой».
Bloomberg
Загадочное послание Путина: Россия поддерживает подход США «безоговорочно», но с определенными «нюансами». Прекращение огня на Украине станет самым серьезным испытанием для намерений Вашингтона. Сделка станет не столько бременем для Путина, сколько трудным выбором для США.
The Sun
Временное прекращение огня — «ловушка» для Украины. Еще предстоит много шахматных ходов.
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