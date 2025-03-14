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Токаев назвал главную задачу Национального курултая

Президент Казахстана Касым Жомарт Токаев, выступая на IV заседании Национального курултая, обозначил главную задачу проведения Национального курултая, передаёт BaigeNews.kz.

Источник: Baigenews

Члены Национального курултая вносят значительный вклад в модернизацию страны, объединяя граждан вокруг общих созидательных целей. Эта площадка с первых дней стала символом обновления, заложив новые стандарты общественного диалога.

Там, где есть взаимное понимание и уважение, всегда будет согласие. В этом и заключается главная задача Национального курултая", — отметил глава государства.

К слову, впервые о намерении собрать Национальный курултай Касым-Жомарт Токаев сообщил в рамках внеочередного Послания народу Казахстана в марте 2022 года, выступая с Посланием народу Казахстана. 15 июня Токаев подписал соответствующий указ. Уже через два дня был созван первый Национальный курултай, который собрался в сакральном для каждого казаха Улытау. Говоря правовым языком, Нацкурултай является «консультативно-совещательным органом при президенте Республики Казахстан», основная цель которого — «выработка идей и шагов по дальнейшему развитию общественной консолидации».