Токаев назвал главную задачу Национального курултая

Члены Национального курултая вносят значительный вклад в модернизацию страны, объединяя граждан вокруг общих созидательных целей. Эта площадка с первых дней стала символом обновления, заложив новые стандарты общественного диалога.
Там, где есть взаимное понимание и уважение, всегда будет согласие. В этом и заключается главная задача Национального курултая", — отметил глава государства.
К слову, впервые о намерении собрать Национальный курултай Касым-Жомарт Токаев сообщил в рамках внеочередного Послания народу Казахстана в марте 2022 года, выступая с Посланием народу Казахстана. 15 июня Токаев подписал соответствующий указ. Уже через два дня был созван первый Национальный курултай, который собрался в сакральном для каждого казаха Улытау. Говоря правовым языком, Нацкурултай является «консультативно-совещательным органом при президенте Республики Казахстан», основная цель которого — «выработка идей и шагов по дальнейшему развитию общественной консолидации».