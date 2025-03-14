Закон об обращении с радиоактивными отходами приняли парламентарии стран СНГ в Астане

Документ направлен на сближение норм, правил и технических регламентов стран Содружества в сфере обращения с РАО, что является важным направлением сотрудничества в области использования атомной энергии в мирных целях.
13 марта в Астане состоялось заседание Постоянной комиссии Межпарламентской ассамблеи СНГ по аграрной политике, природным ресурсам и экологии. Мероприятие прошло под руководством председателя комиссии, секретаря Комитета Сената Парламента Республики Казахстан по аграрным вопросам, природопользованию и развитию сельских территорий Ольги Булавкиной. Участие в заседании приняли парламентарии, представители профильных ведомств и органов власти, бизнес-сообщества, международных и экологических организаций, эксперты, ученые из стран Содружества и других государств.
На заседании отмечалось, что в некоторых странах Содружества отсутствуют критерии по захоронению РАО. Это ведет к тому, что государства региона вынуждены хранить их на протяжении долгих лет, что негативно сказывается на состоянии окружающей среды и здоровья населения. По мнению экспертов, для успешной работы национальных программ по развитию ядерных и радиационных технологий необходимо создать единую политику по обращению с радиоактивными отходами. Документ направлен на сближение норм, правил и технических регламентов стран Содружества в сфере обращения с РАО, что является важным направлением сотрудничества в области использования атомной энергии в мирных целях. Принято решение просить Совет МПА СНГ направить документ на рассмотрение очередного пленарного заседания Ассамблеи.
Парламентарии рассмотрели проект модельного закона «Об ограничении выбросов парниковых газов». Документ создает правовые основы для сокращения выбросов парниковых газов, поддержки устойчивого развития и выполнения международных обязательств стран. Он регулирует государственное управление выбросами, устанавливает квоты и торговлю углеродными единицами, определяет обязательства компаний и предусматривает ответственность за нарушения.
Члены комиссии рассмотрели проект модельного закона «О землеустройстве». Документ описывает, какие меры принимаются для рационального использования земель и как это контролируется государственными органами. Еще один рассмотренный документ — проект модельного Земельного кодекса для стран СНГ в новой редакции. Он охватывает государственное управление в области использования и охраны земель, право собственности и иные права на землю, гарантии и защиту прав собственников, владельцев, пользователей и арендаторов земли, правовой режим различных категорий земель, а также вопросы разрешения земельных споров и ответственности за нарушение земельного законодательства. Участников встречи проинформировали о ходе работы над проектом изменений в модельный Кодекс о недрах и недропользовании для стран Содружества. Документы будут направлены в парламенты государств — участников МПА СНГ для получения экспертных заключений.
На заседании обсудили подготовку ко второму международному форуму «Устойчивое развитие горных территорий». В этот раз он пройдет
В деловую программу войдут пленарное заседание, тематические круглые столы, панельные дискуссии и мастер-классы. По итогам дискуссий будут даны предложения для улучшения законодательства, чтобы дать местным властям больше возможностей для развития горных районов, управления природными ресурсами, экологического образования и сохранения культурного наследия. Членам комиссии предложили принять активное участие в организации горного форума.
Следующее заседание комиссии пройдет 2 октября в Махачкале.