Закон об обращении с радиоактивными отходами приняли парламентарии стран СНГ в Астане

На заседании отмечалось, что в некоторых странах Содружества отсутствуют критерии по захоронению РАО. Это ведет к тому, что государства региона вынуждены хранить их на протяжении долгих лет, что негативно сказывается на состоянии окружающей среды и здоровья населения. По мнению экспертов, для успешной работы национальных программ по развитию ядерных и радиационных технологий необходимо создать единую политику по обращению с радиоактивными отходами. Документ направлен на сближение норм, правил и технических регламентов стран Содружества в сфере обращения с РАО, что является важным направлением сотрудничества в области использования атомной энергии в мирных целях. Принято решение просить Совет МПА СНГ направить документ на рассмотрение очередного пленарного заседания Ассамблеи.