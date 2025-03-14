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Лукашенко награжден почетным знаком Совета Федерации

МИНСК, 14 мар — Sputnik. Совет Федерации Федерального Собрания России наградил президента Беларуси Александра Лукашенко почетным знаком.

Источник: Sputnik.by

Лукашенко был награжден за большой вклад в создание Союзного государства, укрепление дружбы и сотрудничества между народами Российской Федерации и Республики Беларусь, а также за заслуги в развитии парламентаризма.

Награду белорусскому президенту вручила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Для меня большая честь сейчас вручить вам высшую награду Совета Федерации.

призналась она

Белорусский лидер 13 марта прибыл с визитом в Москву. Сначала состоялись переговоры президентов России и Беларуси в формате тет-а-тет, а затем началась встреча в расширенном составе.

Во второй день своего визита Лукашенко впервые выступил на пленарном заседании в верхней палате российского парламента.