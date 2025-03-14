Лукашенко награжден почетным знаком Совета Федерации

Лукашенко был награжден за большой вклад в создание Союзного государства, укрепление дружбы и сотрудничества между народами Российской Федерации и Республики Беларусь, а также за заслуги в развитии парламентаризма.
Награду белорусскому президенту вручила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
Для меня большая честь сейчас вручить вам высшую награду Совета Федерации.
Белорусский лидер 13 марта прибыл с визитом в Москву. Сначала состоялись переговоры президентов России и Беларуси в формате тет-а-тет, а затем началась встреча в расширенном составе.
Во второй день своего визита Лукашенко впервые выступил на пленарном заседании в верхней палате российского парламента.