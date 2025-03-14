Токаев высказался о едином часовом поясе

Что касается дискуссии о переходе на единый часовой пояс, правительство и Парламент обсудили этот вопрос. Проведены специальные исследования, которые не подтвердили критических опасений общественников. Согласен с правительством и большинством депутатов, а также со специалистами: в нашей большой по территории стране с относительно немногочисленным населением должен быть единый часовой пояс, который упрощает управление государством, помогает оптимизировать логистику и многие бизнес-процессы. Думаю, на этом дискуссию надо завершить и тем более не следует политизировать данный вопрос.