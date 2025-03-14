Токаев высказался о едином часовом поясе

Выступая на IV заседании Национального курултая в Бурабае, Токаев отметил, что согласен с принятым решением по часовому поясу, и поддержал правительство и депутатов Парламента.
Что касается дискуссии о переходе на единый часовой пояс, правительство и Парламент обсудили этот вопрос. Проведены специальные исследования, которые не подтвердили критических опасений общественников. Согласен с правительством и большинством депутатов, а также со специалистами: в нашей большой по территории стране с относительно немногочисленным населением должен быть единый часовой пояс, который упрощает управление государством, помогает оптимизировать логистику и многие бизнес-процессы. Думаю, на этом дискуссию надо завершить и тем более не следует политизировать данный вопрос.
Напомним, в Бурабае проходит IV заседание Национального курултая. Tengrinews.kz следит за ходом масштабного мероприятия в режиме текстовой трансляции.
Перевод времени в Казахстане
Напомним: с 1 марта 2024 года на всей территории Казахстана установили единое время. В Астане, Алматы, Шымкенте, Акмолинской, Алматинской, Жамбылской, Карагандинской, Костанайской, Павлодарской, Северо-Казахстанской, Туркестанской, Восточно-Казахстанской областях, а также в областях Абай, Жетысу и Улытау сдвинули стрелки на 1 час назад. Таким образом, вся страна начала жить в часовом поясе UTC +5.
В апреле прошлого года казахстанцы запустили петицию за отмену перевода времени, которая собрала 50 тысяч подписей. В августе Министерство торговли и интеграции озвучило окончательное решение по петиции о часовом поясе и отказало в ее удовлетворении.
Заместитель премьера Ермек Кошербаев рассказал о результатах обсуждения депутатами Парламента результатов исследования влияния нового часового пояса на здоровье населения и сферы жизнедеятельности. По словам Кошербаева, присутствовавшие на обсуждении парламентарии поддержали решение оставить действующий часовой пояс.
С января этого года несколько районов ВКО перешли на новый график работы. С 5 января на «свой» режим работы перешли 17 сел Катон-Карагайского района ВКО, с 24 февраля — жители районов Маркаколь и Улкен Нарын, с 5 марта — жители Зайсанского, Курчумского, Тарбагатайского районов и района Самар, с 12 марта — районы Алтай и Уланский. Во всех этих районах рабочий день начинается с 08:00 и длится до 17:30 с перерывом на обед с 12:00 до 13:30.