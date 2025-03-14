Лукашенко заявил, что Беларусь всегда будет с Россией, если придется выбирать

Президент Беларуси Александр Лукашенко 14 марта во время выступления в Совете Федерации России заявил, что Беларусь всегда будет с Россией, если придется выбирать, пишет БелТА.
Глава государства акцентировал внимание на том, что главным приоритетом для Беларуси были и будут особые, самые близкие и братские отношения с Россией. Он уточнил, что об этом всегда открыто говорится.
— А на любые претензии о нашей поддержке вам я неизменно отвечаю: если нам придется выбирать, мы всегда будем на стороне нашей России, — заявил Александр Лукашенко.
Президент Беларуси уточнил, что по-другому быть не может, добавив: Беларусь Россию никогда не оставит в одиночку, так же как РФ не оставит Беларусь.
— Это выбор белорусского народа, — отметил глава государства.
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко ответил на обвинения, что Беларусь дрейфует между Западом и Востоком.
Кстати, глава государства сказал, что дружеской поддержки от Запада ожидать не стоит: «Поставят подножку и предадут, не задумываясь».
Тем временем Лукашенко отреагировал на желание Трампа остановить украинский конфликт.