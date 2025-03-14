«В срочном порядке выправлять ситуацию»: Токаев обратился к правительству и парламенту

"Надо признать, что дробление бизнеса стало следствием упущений в законодательстве, данный вопрос был недостаточно проработан и правительством, и депутатами.
Опять погнались за красивыми показателями: дескать, в стране зарегистрировано более 2 миллионов налогоплательщиков — индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Но не проанализировали, какие это предприятия, откуда они взялись, в каком объеме платят налоги и платят ли вообще. Но упреками делу не поможешь.
Нужно в срочном порядке выправлять ситуацию. Это мое обращение к правительству и парламенту — следует срочно внести необходимые изменения в законодательство", — сказал президент.