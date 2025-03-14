Лукашенко прокомментировал угрозы Запада арестовать грузы на Балтике

«Обсуждали мы с Путиным (президентом России Владимиром Путиным — ред.) и вот эти запугивания, что мы тут будем арестовывать на Балтике, эти грузы. Я говорю, ну что, Владимир Владимирович, остается одно — будем сопровождать военными кораблями. А как иначе?», — сказал Лукашенко, выступая в Совете Федерации.