Лукашенко прокомментировал угрозы Запада арестовать грузы на Балтике

«Обсуждали мы с Путиным (президентом России Владимиром Путиным — ред.) и вот эти запугивания, что мы тут будем арестовывать на Балтике, эти грузы. Я говорю, ну что, Владимир Владимирович, остается одно — будем сопровождать военными кораблями. А как иначе?», — сказал Лукашенко, выступая в Совете Федерации.
Ранее издание Politico написало со ссылкой на неназванных дипломатов, что страны Евросоюза, имеющие выход к Балтике, разрабатывают юридические меры, которые позволят им проводить массовые задержания в море нефтяных танкеров, якобы связанных с Россией. В частности, предлагается обосновывать захват судов экологическими причинами или подозрениями в пиратстве. Также обсуждается создание списка страховщиков, с полисами которых судно может проходить через Балтийское море.