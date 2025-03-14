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Лукашенко прокомментировал угрозы Запада арестовать грузы на Балтике

МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко на фоне угроз стран Запада и Балтии арестовывать грузы на Балтике заявил, что Белоруссия будет сопровождать эти грузы военными кораблями.

«Обсуждали мы с Путиным (президентом России Владимиром Путиным — ред.) и вот эти запугивания, что мы тут будем арестовывать на Балтике, эти грузы. Я говорю, ну что, Владимир Владимирович, остается одно — будем сопровождать военными кораблями. А как иначе?», — сказал Лукашенко, выступая в Совете Федерации.

Ранее издание Politico написало со ссылкой на неназванных дипломатов, что страны Евросоюза, имеющие выход к Балтике, разрабатывают юридические меры, которые позволят им проводить массовые задержания в море нефтяных танкеров, якобы связанных с Россией. В частности, предлагается обосновывать захват судов экологическими причинами или подозрениями в пиратстве. Также обсуждается создание списка страховщиков, с полисами которых судно может проходить через Балтийское море.