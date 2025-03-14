Токаев поручил пересмотреть условия содержания в женских колониях

Однако исходя из соображений гуманизма и не нарушая принципа «Закон и Порядок», мы могли бы пересмотреть юридические подходы к женщинам, имеющим несовершеннолетних детей. Правоохранительным органам и депутатам нужно взвешенно изучить данный вопрос, внести предложения для его решения", — отметил Касым-Жомарт Токаев.