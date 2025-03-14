Токаев поручил пересмотреть условия содержания в женских колониях

В своем выступлении президент отметил, что к нему с письмом обратилась известный адвокат Айман Умарова, которая заострила внимание на непростой теме — условиях содержания в женских колониях. Особый акцент правозащитница сделала на положении беременных женщин и женщин, имеющих малолетних детей.
"Согласен, наша уголовно-исполнительная система должна быть не карательной, а нацеленной на исправление осужденных. Понятно, что все лица, находящиеся в местах лишения свободы, независимо от их пола, равны перед законом.
Однако исходя из соображений гуманизма и не нарушая принципа «Закон и Порядок», мы могли бы пересмотреть юридические подходы к женщинам, имеющим несовершеннолетних детей. Правоохранительным органам и депутатам нужно взвешенно изучить данный вопрос, внести предложения для его решения", — отметил Касым-Жомарт Токаев.