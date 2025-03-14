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Токаев поддержал позицию Бапи и ряда других общественников по религиозной обстановке

Президент Казахстана Касым Жомарт Токаев, выступая на IV заседании Национального курултая, высказался деструктивных течений и идеологиях, передаёт BaigeNews.kz.

Источник: Baigenews

По его словам, депутат Мажилиса Ермурат Бапи выражает обеспокоенность религиозной обстановкой в стране. Члены Курултая Дания Кыдырбаева и Олжас Сулеймен тоже говорят об усилении влияния нетрадиционных религиозных течений среди молодежи, особенно в сфере спорта.

В Казахстане гарантирована свобода вероисповедания, но беспорядок и вседозволенность недопустимы. Деструктивным течениям и чуждым нашей культуре идеологиям, безусловно, нужно поставить заслон. Важнейшая миссия религии — консолидация нации. Документы, регулирующие деятельность религиозных объединений, должны содействовать решению этой задачи. Необходимо всесторонне изучить данный вопрос и адаптировать законодательство к новым условиям.

подчеркнул Глава государства

К слову, впервые о намерении собрать Национальный курултай Касым-Жомарт Токаев сообщил в рамках внеочередного Послания народу Казахстана в марте 2022 года, выступая с Посланием народу Казахстана. 15 июня Токаев подписал соответствующий указ. Уже через два дня был созван первый Национальный курултай, который собрался в сакральном для каждого казаха Улытау. Говоря правовым языком, Нацкурултай является «консультативно-совещательным органом при президенте Республики Казахстан», основная цель которого — «выработка идей и шагов по дальнейшему развитию общественной консолидации».