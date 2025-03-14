Токаев поддержал позицию Бапи и ряда других общественников по религиозной обстановке

К слову, впервые о намерении собрать Национальный курултай Касым-Жомарт Токаев сообщил в рамках внеочередного Послания народу Казахстана в марте 2022 года, выступая с Посланием народу Казахстана. 15 июня Токаев подписал соответствующий указ. Уже через два дня был созван первый Национальный курултай, который собрался в сакральном для каждого казаха Улытау. Говоря правовым языком, Нацкурултай является «консультативно-совещательным органом при президенте Республики Казахстан», основная цель которого — «выработка идей и шагов по дальнейшему развитию общественной консолидации».