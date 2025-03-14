Облздрав отменил скандальный приказ главы скорой помощи Козлова

— Этот приказ значит ровно то, что бригады будут терять на дорогах драгоценные минуты, которые необходимы в экстренных случаях, — заявляют медики, — мы в таком случае заранее снимаем с себя всю ответственность за спасение жизней волгоградцев. И родственники могут потом напрямую высказывать претензии нашему главврачу.