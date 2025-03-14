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Лукашенко и Матвиенко поспорили о политической молодости

МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко и спикер Совфеда Валентина Матвиенко в шутку поспорили о политической молодости.

Источник: © РИА Новости

Лукашенко в пятницу выступил на пленарном заседании Совфеда. Матвиенко назвала его выступление блистательным, отметив, что вместе наши страны все преодолеют, «мы на правильной стороне истории и правда за нами».

«Спасибо вам, я знаю, вы искренний человек, давно вас знаю. Спасибо вам огромное. Ребята, не отступайте. Только вперёд. От вас многое зависит не только в России. Только вперёд. Мы уходящие люди, мы передаём молодёжи…», — сказал белорусский лидер, обращаясь к сенаторам.

Матвиенко с ним не согласилась. «Так, Александр Григорьевич, мы так не договаривались. Вы на пять лет моложе меня, и у вас ещё большой будет государственный путь. Не будем это обсуждать», — сказала спикер СФ.

«Я не подчёркиваю моложе. Поставить меня и тебя рядом…», — попытался объяснить Лукашенко.

В завершение выступления президент Белоруссии был удостоен высшей награды верхней палаты российского парламента — почетного знака СФ «За заслуги в развитии парламентаризма».