Лукашенко и Матвиенко поспорили о политической молодости

«Спасибо вам, я знаю, вы искренний человек, давно вас знаю. Спасибо вам огромное. Ребята, не отступайте. Только вперёд. От вас многое зависит не только в России. Только вперёд. Мы уходящие люди, мы передаём молодёжи…», — сказал белорусский лидер, обращаясь к сенаторам.