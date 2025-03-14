Евросоюз снял санкции с министра спорта Михаила Дегтярева

По данным AFP и Reuters, исключения из списка сделали по требованию Венгрии, которая грозила не поддержать продление санкций. Два неназванных дипломата сообщили агентствам, что изначально Будапешт настаивал на снятии санкций с девяти человек, в том числе — с бизнесмена Михаила Фридмана. В итоге послам удалось согласовать исключения только для трех россиян. Владимир Рашевский был исключен «скорее из-за недостаточного юридического обоснования» введения санкций, пишет AFP.