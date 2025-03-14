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В Казахстане разработают новый план по борьбе с наркоманией

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на заседании Национального курултая обратил внимание на необходимость продолжения работы в стратегически важных направлениях. В частности, он заявил, что в 2024 году истекает срок действия Комплексного плана по борьбе с наркоманией и наркобизнесом, принятого в 2023 году, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Источник: akorda.kz

Очевидно, что такой документ нам крайне необходим. Борьба с этим социальным злом — одна из важнейших задач. Поэтому следует незамедлительно начать подготовку нового документа.

отметил президент

Также Глава государства заявил, что власти страны будут уделять внимание повседневным проблемам граждан.

Некоторые «штатные критики» могут сказать, что указанные проблемы не самые главные, есть и другие вопросы, требующие внимания государства. Но надо иметь в виду, что жизнь наших граждан наполнена множеством совершенно земных проблем, и обходить их стороной неправильно. И мы будем поднимать вопросы, касающиеся повседневной жизни наших граждан, и, самое главное, решать эти проблемы.

подчеркнул Токаев