В Казахстане разработают новый план по борьбе с наркоманией

Некоторые «штатные критики» могут сказать, что указанные проблемы не самые главные, есть и другие вопросы, требующие внимания государства. Но надо иметь в виду, что жизнь наших граждан наполнена множеством совершенно земных проблем, и обходить их стороной неправильно. И мы будем поднимать вопросы, касающиеся повседневной жизни наших граждан, и, самое главное, решать эти проблемы.