Президент поручил навести порядок в сфере ведомственных наград

Как сообщается в официальном Telegram-канале Акорды, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на Национальном курултае в Бурабае высказался о ведомственных наградах.
"За последние годы мы пересмотрели и систематизировали подходы, связанные с государственными наградами. Теперь необходимо упорядочить ведомственные награды.
По сути эта работа осталась вне внимания государственных органов. Из-за отсутствия четких правил и единой базы данных присуждение некоторых наград происходит бессистемно. Есть даже случаи, когда один и тот же человек получал нагрудный знак одного и того же государственного органа несколько раз.
Ведомственные награды должны вручаться высококвалифицированным специалистам, чтобы способствовать повышению их профессионального статуса в обществе. К этому вопросу следует подходить очень серьезно.
Необходим единый стандарт и перечень ведомственных наград. Конечно, нужно учитывать специфику каждого учреждения, но важно выработать общие для всех подходы. Поручаю профильным органам принять соответствующие решения", — сказал президент.