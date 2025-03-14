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Президент поручил навести порядок в сфере ведомственных наград

На IV заседании Национального курултая президент Касым-Жомарт Токаев поручил навести порядок в сфере ведомственных наград, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Источник: Акорда

Как сообщается в официальном Telegram-канале Акорды, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на Национальном курултае в Бурабае высказался о ведомственных наградах.

"За последние годы мы пересмотрели и систематизировали подходы, связанные с государственными наградами. Теперь необходимо упорядочить ведомственные награды.

По сути эта работа осталась вне внимания государственных органов. Из-за отсутствия четких правил и единой базы данных присуждение некоторых наград происходит бессистемно. Есть даже случаи, когда один и тот же человек получал нагрудный знак одного и того же государственного органа несколько раз.

Ведомственные награды должны вручаться высококвалифицированным специалистам, чтобы способствовать повышению их профессионального статуса в обществе. К этому вопросу следует подходить очень серьезно.

Необходим единый стандарт и перечень ведомственных наград. Конечно, нужно учитывать специфику каждого учреждения, но важно выработать общие для всех подходы. Поручаю профильным органам принять соответствующие решения", — сказал президент.