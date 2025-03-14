Президент поручил навести порядок в сфере ведомственных наград

По сути эта работа осталась вне внимания государственных органов. Из-за отсутствия четких правил и единой базы данных присуждение некоторых наград происходит бессистемно. Есть даже случаи, когда один и тот же человек получал нагрудный знак одного и того же государственного органа несколько раз.