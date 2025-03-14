Юрий Слюсарь заявил, что водоснабжение в Аксайском районе — приоритетная задача

К настоящему времени для обеспечения стабильного водоснабжения жителей левобережной зоны Аксайского района проложено почти 53 км магистрального водопровода, построено пять водонасосных станций.
«Важный инфраструктурный объект будет снабжать водой четыре крупных сельских поселения в Левобережной зоне: Верхнеподпольненское, Ленинское, Ольгинское и Истоминское. В общей сложности это 12 населенных пунктов и 45 тысяч жителей. Сейчас завершают пусконаладочные работы», — отметил глава региона в своем телеграм-канале.
Уточняется, что строительство водовода, насосных станций и инженерных коммуникаций началось в 2021 году. Необходимость создания новой системы подачи воды назрела давно. Старый водопровод был сильно изношен.
Новый коммунальный объект стоимостью 2,4 млрд рублей строился по нацпроекту «Жилье и городская среда». Каждая станция оснащена необходимым насосным оборудованием, автоматизированной системой управления, охранно-пожарной сигнализацией, оборудована трансформаторной подстанцией и дизельной электростанцией, а также резервуарами с чистой водой.
Все объекты введены в строй и готовы к работе. Ведется оформление нового имущественного комплекса и передача его единой эксплуатирующей организации. Глава региона поставил задачу не затягивать юридические процедуры, чтобы качественная вода как можно скорее пришла в дома жителей сельских территорий левобережной части района.
«Обеспечение качественным водоснабжением — приоритетная задача для правительства региона. Решаем ее поэтапно. Реконструкция и строительство объектов водоснабжения, замена изношенных инженерных сетей в муниципалитетах продолжится», — сказал Юрий Слюсарь.
Также в своем телеграм-канале глава Ростовской области отметил, что недавно в Аксайском районе завершили ремонт очистных сооружений. Все это в совокупности позволит обеспечить людей качественной водой.
Напомним, ранее Юрий Слюсарь встречался в Москве в вице-премьером Правительства России Маратом Хуснуллиным. В ходе встречи, в частности, обсуждался вопрос состояния коммунальных сетей в Ростовской области и приведения их в порядок.