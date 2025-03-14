Юрий Слюсарь заявил, что водоснабжение в Аксайском районе — приоритетная задача

Все объекты введены в строй и готовы к работе. Ведется оформление нового имущественного комплекса и передача его единой эксплуатирующей организации. Глава региона поставил задачу не затягивать юридические процедуры, чтобы качественная вода как можно скорее пришла в дома жителей сельских территорий левобережной части района.